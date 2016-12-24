Канищев: Широков хочет вернуться в футбол? Как говорится: умерла, так умерла

«Кому может понадобиться Широков? “Зениту” и ЦСКА. Шучу. Я вообще не понимаю, как можно после такого перерыва снова заиграть на высшем уровне. Для этого нужно очень серьёзно относиться к футболу. С трудом в подобное верится. Как говорится: умерла, так умерла», — приводит слова Канищева «Спорт уик-энд».