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24 декабря 2016, 22:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Канищев: Широков хочет вернуться в футбол? Как говорится: умерла, так умерла

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев скептически прокомментировал информацию о том, что бывший капитан сборной России Роман Широков готов возобновить карьеру, если поступит достойное предложение.

«Кому может понадобиться Широков? “Зениту” и ЦСКА. Шучу. Я вообще не понимаю, как можно после такого перерыва снова заиграть на высшем уровне. Для этого нужно очень серьёзно относиться к футболу. С трудом в подобное верится. Как говорится: умерла, так умерла», — приводит слова Канищева «Спорт уик-энд».
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