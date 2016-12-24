Кого нужно купить «Краснодару» этой зимой

Сразу необходимо оговориться, когда речь идёт о потенциальных новичках «Краснодара», это почти всегда теоретические разговоры. Клуб Сергея Галицкого часто не может или не стремится приобрести больше одного или максимум двоих футболистов за одно трансферное окно. При этом одна покупка уже сделана — в Россию едет эквадорский левый защитник Кристиан Рамирес, который укрепит проблемную позицию «быков».

Вакансия: вратарь

Кандидат: Илья Абаев

Станислав Крицюк после отставки Олега Кононова заметно приуныл: при Игоре Шалимове вратарь растерял уверенность, которая помогала ему не допускать технических ошибок. Ближе к зиме Крицюк слишком часто стал ошибаться в простых передачах, отбивать мяч перед собой и неверно оценивать игру на выходах. В результате вратарь был заменён по ходу матча с «Оренбургом», потерял место в основном составе и вошёл в зиму в состоянии неприятной неопределённости.



Учитывая довольно сложную ситуацию с лимитом, «Краснодар» устроит только игрок с правильным паспортом на эту позицию, и «быки» могут вновь обратить внимание на «Локомотив». Не так давно в Краснодар мог уехать Гилерме, но теперь российский бразилец имеет твёрдое место в основе черкизовского клуба, зато на скамейке остаётся относительно стабильный, опытный, умный и уверенный в себе при наличии доверия Илья Абаев. Возможно, то, что надо, для успеха «быков».

Вакансия: атлетичный опорный полузащитник, с пасом

Кандидат: Эбенезер Офори

В матчах Лиги Европы было заметно, что Эбуэ Куасси пока ни технически, ни тактически не готов к самому высокому уровню, а после того, как китайцы всерьёз заинтересовались вариантом с покупкой Одила Ахмедова, стало понятно, что в ротацию «быкам» нужен чистый опорник. При этом он должен подходить клубу по философии, то есть быть вовлечённым не только в оборонительной фазе, но и в созидательной. Эбенезер Офори, которым интересуется «Краснодар», похож на того, кто нужен команде: у полузащитника стокгольмского АИК точность передач — под 90%, с объёмом 11−12% общекомандного, он здорово умеет прессинговать, подвижен, неплохо видит поле, и единственный его очевидный недостаток — не лучшая из-за низкого роста игра на втором этаже. Команды, которые практиковали против АИК выносы верхом через зону между защитниками и полузащитниками, действовали в целом успешнее, так что, если Офори действительно появится в России, «Краснодару» нужно будет успевать прихватывать прессингом соперника до того, как они сыграют в осознанный длинный пас верхом.

Вакансия: футболист в верхнюю тройку

Кандидат: Алексей Миранчук

Миранчук почти наверняка не переживёт зиму в «Локомотиве» — новость о последнем предложении клуба для футболиста появилась пару недель назад, и с тех пор ситуация не поменялась. На данный момент ближе остальных к покупке креативного полузащитника «Рубин», но и «Краснодар» по-прежнему заинтересован в услугах Миранчука. Единственной проблемой для футболиста может стать подвижная идеология «быков»: Миранчук не всегда успешно находит зоны, играя без мяча, а в «Краснодаре» атакующему игроку необходимо уметь действовать одинаково хорошо на четырёх-пяти позициях. Впрочем, если в клубе Сергея Галицкого Миранчуку подтянут тактику, то он действительно может стать лучшим в России не только по количеству авансов.



Вакансия: атакующий полузащитник, готовый сыграть в завершении атак

Кандидат: Олег Шатов

Об интересе «Краснодара» к Шатову стало известно из новостей о том, что «Зенит» готов обменять испытывающего определённые сложности полузащитника на Станислава Крицюка. В итоге клуб из Санкт-Петербурга приобрёл другого вратаря — Андрея Лунева из «Уфы», но тема Шатова и «Краснодара» всё ещё интересна.