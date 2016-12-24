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24 декабря 2016, 21:48 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Рубину», «Кубани», «Мордовии» и «Шиннику» запрещено регистрировать новичков

Состоялось очередное заседание Палаты по разрешению споров РФС.

По его итогам было принято решение наложить на «Рубин» запрет на регистрацию новичков в связи с задолженностью перед Русланом Камболовым.

Аналогичное наказание постигло «Кубань» за долги перед Эмилианом Карасом, Игорем Жураховским, Владимиром Обуховым и бывшим тренером Даном Петреску. Также новичков запрещено регистрировать «Мордовии» и «Шиннику» за долги перед Нукри Ревишвили и Андреем Мязиным.

«Кубань» также была оштрафована за долги перед «Сибирью», «Сокол» — перед Денисом Пчелинцевым. «Мордовия» была наказана штрафом за долги перед Эмином Махмудовым, Далибором Стевановичем, Марко Ломичем, Сергеем Самодиным, Миланом Перендиа, Асланом Дудиевым, Владимиром Рыковым и Евгением Луценко.

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