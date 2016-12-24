«Порту» поборется со «Спартаком» за Депая

Как информирует A Bola, в услугах игрока заинтересован главный тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту. Он считает, что голландец усилит их игру в атаке. Ранее сообщалось, что в Депае заинтересован «Спартак». Также среди претендентов на него назывались «Эвертон», «Рома», «Сток Сити» и ПСВ.

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.