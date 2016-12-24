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24 декабря 2016, 20:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Газизов: Игбун сможет покинуть «Уфу», если поступит устраивающее всех предложение

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Футболист Сильвестр Игбун сможет покинуть «Уфу», если поступит предложение, которое устроит все стороны — как игрока, так и клуб. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

По словам гендиректора уфимского клуба сейчас есть предложения по футболисту но они никого не устраивают. Увеличить
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В субботу нигерийская газета Complete Sports опубликовала слова Игбун, где 26-летний нападающий говорит, что хотел покинуть «Уфу», но этот вопрос был отложен до лета.

«Это было осенью, когда поступило предложение по Игбуну. Мы с ним договорились, что это не тот вариант, который устроил бы и игрока, и нас, поэтому решили подождать до лета. Сейчас тоже есть варианты, но они не устраивают никого. В целом вероятность ухода из клуба зимой есть у любого игрока, но в том случае, если поступившее предложение устроит все стороны», — сказал Газизов.

В текущем сезоне Игбун провел за «Уфу» 16 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола.

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Газизов: Подумаем о продаже Игбуна, если поступит выгодное для всех предложение

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова нигерийского форварда Сильвестра Игбуна, который заявил, что хочет уйти из уфимского клуба и может сделать это в ближайшее зимнее или летнее трансферное окно.
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