Газизов: Игбун сможет покинуть «Уфу», если поступит устраивающее всех предложение
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Футболист Сильвестр Игбун сможет покинуть «Уфу», если поступит предложение, которое устроит все стороны — как игрока, так и клуб. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
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В субботу нигерийская газета Complete Sports опубликовала слова Игбун, где 26-летний нападающий говорит, что хотел покинуть «Уфу», но этот вопрос был отложен до лета.
«Это было осенью, когда поступило предложение по Игбуну. Мы с ним договорились, что это не тот вариант, который устроил бы и игрока, и нас, поэтому решили подождать до лета. Сейчас тоже есть варианты, но они не устраивают никого. В целом вероятность ухода из клуба зимой есть у любого игрока, но в том случае, если поступившее предложение устроит все стороны», — сказал Газизов.
В текущем сезоне Игбун провел за «Уфу» 16 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола.
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