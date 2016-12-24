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24 декабря 2016, 20:01 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Как и с кем отдыхают футболисты РФПЛ

В чемпионате России по футболу продолжается зимний перерыв, и у футболистов появилась возможность отдохнуть от волнений и набраться сил перед зимними сборами. «Газета.Ru» рассказывает, как отдыхают футболисты РФПЛ в преддверии Нового года.

В чемпионате России по футболу продолжается зимний перерыв и у футболистов появилась возможность отдохнуть от волнений и набраться сил перед зимними сборами. Газета.Ru рассказывает как отдыхают футболисты <span class=error>РФПЛ</span> в преддверии Нового года. Увеличить
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Смолов прыгает с обрыва.

Федор Смолов проводит время на острове Сен-Бартелеми, что в Карибском море, и часто выкладывает видео, где показывает, чем он занимается на отдыхе. Например, Федор мастерски прыгает с обрыва….

… а еще взмывает над водой на флайборде.

Кержаков в роли бэтмена.

Александр Кержаков не отстает в экстремальности, и на Маврикии скатывается на тросах в пропасть. И почему наших футболистов все в пропасть тянет? Сам футболист сравнивает себя с бэтменом.

Ну и еще Александр катается на велосипеде.

Кокорин — волейболист.

Коллега Кержакова по команде Александр Кокорин проводит отпуск в Дубае, где не забывает о спорте. Александр поделился с подписчиками видео, где он играет в волейбол.

Метро готово к Кубку Конфедераций
А Денису Глушакову отдыхать некогда, вот он вместе с Яной Чуриковой запускает новый поезд метро, посвященный Кубку Конфедераций 2017 года.

Ребров дарит радость.

Артем Ребров даже в свой отпуск не упускает возможности сыграть в футбол, причем на московском снегу. Послематчевое фото голкипер «Спартака» подписал так: «МИФИ-84″ Как в старые добрые времена, на свежем воздухе ����⚽️⚽️⚽️ #ребров32#мифи84#друзья#детсво#память#футболнасвежемвоздухе#командамолодостинашей».

Также Ребров принял участие в акции «Тележка радости», которую проводит благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией». Задач данной акции — помочь пациентам больниц продолжать заниматься творчеством, даже несмотря на то, что они не могут выйти из палаты. Любой москвич может присоединиться к «Тележке радости», сделав полезный подарок больным.

Промес сохраняет форму.

Промес поделился видео, в котором демонстрирует свою прекрасную физическую форму.

Медовый месяц Петрова.

А вот защитник «Краснодара» Сергей Петров с новоиспеченной супругой отправился в свадебное путешествие.

Арабская елка Полоза.

Дмитрий Полоз с семьей отдыхает в Абу-Даби, откуда нападающий «Ростова» иногда выкладывает фотографии. На последнем снимке видно, что семья Полозов готова к новому году, в номере отеля уже установлена елка.

Игнашевич ищет крокодилов.

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич находится в Камбодже. Судя по фото, не только крокодилов, но и тепла футболист там не нашел: «Честно говоря, в реках Камбоджи ожидал увидеть крокодилов и питонов. Приехав на это болото был уверен, что здесь-то точно кто-то водится. Но их выловили для безопасности туристов #Cambodia #gopro».

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Новости Премьер-лиги

Алексей Грицаенко: Переход в «Спартак», наверное, маловероятен

21-летний защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко сказал, что с ним связывались из «Спартака» по поводу возможности перехода в московский клуб, но ответа футболист не дал. Грицаенко, который в нынешнем сезоне сыграл в 24 матчах первенства ФНЛ, выразил мнение, что данный переход маловероятен.
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