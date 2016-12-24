Как и с кем отдыхают футболисты РФПЛ
В чемпионате России по футболу продолжается зимний перерыв, и у футболистов появилась возможность отдохнуть от волнений и набраться сил перед зимними сборами. «Газета.Ru» рассказывает, как отдыхают футболисты РФПЛ в преддверии Нового года.
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Смолов прыгает с обрыва.
Федор Смолов проводит время на острове
… а еще взмывает над водой на флайборде.
Кержаков в роли бэтмена.
Александр Кержаков не отстает в экстремальности, и на Маврикии скатывается на тросах в пропасть. И почему наших футболистов все в пропасть тянет? Сам футболист сравнивает себя с бэтменом.
Ну и еще Александр катается на велосипеде.
Кокорин — волейболист.
Коллега Кержакова по команде Александр Кокорин проводит отпуск в Дубае, где не забывает о спорте. Александр поделился с подписчиками видео, где он играет в волейбол.
Метро готово к Кубку Конфедераций
А Денису Глушакову отдыхать некогда, вот он вместе с Яной Чуриковой запускает новый поезд метро, посвященный Кубку Конфедераций 2017 года.
Ребров дарит радость.
Артем Ребров даже в свой отпуск не упускает возможности сыграть в футбол, причем на московском снегу. Послематчевое фото голкипер «Спартака» подписал так: «МИФИ-84″ Как в старые добрые времена, на свежем воздухе ����⚽️⚽️⚽️ #ребров32#мифи84#друзья#детсво#память#футболнасвежемвоздухе#командамолодостинашей».
Также Ребров принял участие в акции «Тележка радости», которую проводит благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией». Задач данной акции — помочь пациентам больниц продолжать заниматься творчеством, даже несмотря на то, что они не могут выйти из палаты. Любой москвич может присоединиться к «Тележке радости», сделав полезный подарок больным.
Промес сохраняет форму.
Промес поделился видео, в котором демонстрирует свою прекрасную физическую форму.
Медовый месяц Петрова.
А вот защитник «Краснодара» Сергей Петров с новоиспеченной супругой отправился в свадебное путешествие.
Арабская елка Полоза.
Дмитрий Полоз с семьей отдыхает в
Игнашевич ищет крокодилов.
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич находится в Камбодже. Судя по фото, не только крокодилов, но и тепла футболист там не нашел: «Честно говоря, в реках Камбоджи ожидал увидеть крокодилов и питонов. Приехав на это болото был уверен, что
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