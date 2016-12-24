Константин Сарсания: В оптимальных составах «Зенит» сильнее «Спартака»

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«СПАРТАК» ОСТАВИТ БОККЕТТИ

— Различные источники отправляют Таски, Попова, Боккетти и Ромуло в другие команды. Потеря кого из этих игроков будет для «Спартака» наиболее существенной?

— Я так понимаю, их хотят поменять на других футболистов. Каррера решил, что на данные позиции ему нужны более сильные игроки. Посмотрим, на кого их заменят, если продадут, тогда и будем оценивать, — говорит Сарсания. — Все-таки все четверо не всегда играли в первой части сезона. Разве что Боккетти относительно часто появлялся в составе. Думаю, его оставят в «Спартаке», потому что входить в весеннюю часть чемпионата с тремя центральными защитниками — рискованно. Даже если кого-то возьмут, опыт итальянца точно не помешает.

— Один из вариантов в центр защиты для «Спартака» — это 23-летний Джикия из «Амкара».

— Ничего плохого о нем сказать не могу. В «Амкаре» здорово играл, физические данные у него хорошие. Но есть, как мне кажется, проблемы с тактической подготовкой — иногда играет больше на эмоциях, чем головой. Сможет ли он обучаться, становиться лучше? Неизвестно. Но данные, повторюсь, неплохие. Другое дело, что для команды, которая борется за чемпионство этого мало. Получается, полуфабрикат. Поэтому как раз Боккетти лучше оставить.

— Ключевые направления селекции «Спартака» — это защита и нападение?

— В полузащите людей хватает, но раз Каррера хочет взять Самедова, значит — и середину поля будут усиливать кем-то. И нападающий нужен. Хотя у «Спартака» сейчас итальянская система, как у Спаллетти в «Роме» — игра строится на средней линии. Полузащитники и отбирают мяч, и активно атакуют.

— Самедов усилит «Спартак»?

— На короткой дистанции — год-полтора, да. А учитывая, что у «Спартака» есть шанс стать чемпионом уже в этом сезоне, нужно использовать все варианты. Поэтому Самедова нужно брать.

— Из нападающих чаще других в СМИ фигурируют фамилии Луиса Адриано («Милан») и Эменике («Фенербахче»).

— Адриано больше помню по «Шахтере» — в «Милане» он мало играет. Но в целом игрок хороший, качественный. Думаю, если межсезонье вместе с командой пройдет, базу заложит, то поможет «Спартаку». Насколько реально возвращение Эменике? Учитывая, что в «Фенербахче» у него сложности — его там к дисциплине принуждают, то вполне реально.

«НЕ УДИВЛЕН ТРАНСФЕРУ ЛУНЕВА».

— Нужно ли удерживать Витселя в «Зените» еще на полгода?

— Мое мнение: нет. Хотя в этой ситуации важен вопрос цены. До конца контракта осталось полгода, поэтому если оставлять бельгийца до лета, то можно вообще никаких денег не получить. Витсель подпишет контракт с кем-то, а летом уйдет бесплатно. С другой стороны, в таком случае «Зенит» выиграет в плане футбола — команда борется за чемпионство. Но если игрок несчастлив, надо искать компромисс. Получается, по Витселю все решит то, какая составляющая перевесит: коммерческая или спортивная. А, возможно, ему найдет замену.

— По тому, что мы видели в концовке осенней части, можно сказать, что Витсель, Кришито несчастливы в клубе?

— Наверное, там и Ломбертс в такой же ситуации. Люди говорят, что хотят уйти. Конечно, положительного тут мало.

— Удивлены трансфером Лунева?

— Нет. Он провел всего десять матчей, но этого ему хватило, чтобы показать, что он интересный вратарь с хорошими данными. Другое дело, что сумма, о которой писалось в прессе (около 4 млн евро. — Прим. Ред.), кажется завышенной. Но в любом случае приход талантливого и достаточно молодого вратаря в проблемную для команды линию — это плюс.

— Геннадий Орлов заявил недавно, что, кем бы «Спартак» не усилился, «Зенит» их и так победит. Согласны?

— Думаю, ни одни футбольный человек не сможет ответить на этот вопрос утвердительно. В одном конкретном матче, да, может обыграть. Потому что при оптимальных составах «Зенит» на данный момент сильнее «Спартака». Но чемпионат — это совсем другая история. Осталось 13 туров — это 13 матчей с разными командами, которые будут в разной степени готовности. Плюс у «Зенита» будет Лига Европы, а у «Спартака» — нет. Могут быть травмы. Поэтому как можно так однозначно утверждать, что «Зенит» в любом случае победит?

— Если по составу «Зенит» сильнее, почему на первом месте «Спартак»?

— Есть комплекс проблем. Начиная с того, что кто-то хочет уйти, кто-то не в лучшей форме, а другие не до конца привыкли к требованиям Луческу. Поэтому все не так просто.

«ВАСИН ДЛЯ МЕНЯ ИГРОК-ЗАГАДКА».

— ЦСКА вновь будет осторожен на трансферном рынке?

— Нападающего в любом случае будут искать. Если эта проблема будет решена, то будут играть в свою силу. Может, кто-то из молодых себя проявит. Все-таки новый главный тренер пришел, у которого свое виденье футбола, свежий взгляд. Конечно, нужно менять линию обороны.

— Видимо, для этого и вернули из «Уфы» Васина.

— Мне сложно по Васину что-то определенное сказать. Да, он играл у Гончаренко в «Уфе», поэтому ему должно быть проще. Но для меня этот футболист — загадка. Видел игры, где он как раскладушка выглядел, но видел и матчи, в которых он в целом неплохо смотрелся. Будет интересно посмотреть на него в ЦСКА.

— По форвардам в СМИ фигурировали два вариант: Марков из «Тосно» и аренда Ниасса из «Эвертона».

— По Маркову ничего не могут сказать — почти не видел его в деле. А Ниасс — хороший вариант для ЦСКА. Мобильный форвард, который будет двигаться на острие.

— Когда он уезжал из «Локо», то говорил, что в Москве ему было неуютно.

— Тогда он сильно хотел в Англию. Но пришло осознание, что там не все так комфортно. Если предложат хороший контракт, условия, то почему нет?

— Учитывая последние успехи на трансферном рынке «Амкара» и «Уфы», можно сказать, что середняки РФПЛ начали учиться зарабатывать на продаже игроков? Или это отдельная история, связанная с качественной работой менеджментов этих двух клубов?