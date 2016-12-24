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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28245616/
24 декабря 2016, 17:33 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

От Шатова до Лунёва. Самые крупные продажи маленьких клубов РФПЛ

Трансфер Андрея Лунёва из «Уфы» в «Зенит» — подходящий повод освежить в памяти самые крупные продажи так называемых «маленьких клубов».

Трансфер Андрея <span class=error>Лунёва</span> из Уфы в Зенит — подходящий повод освежить в памяти самые крупные продажи так называемых маленьких клубов. Увеличить
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«Терек»
Джереми Бокила — «Гуанчжоу» — € 2,2 млн

За два года в России конголезский здоровяк ничем особенным не запомнился. Забивал нечасто и исключительно середнякам и аутсайдерам — «Томи», «Крыльям», «Волге», «Уфе». Почему Бокила удостоился внимания «китайских тигров», не вполне понятно. Так или иначе, в полной мере оправдать доверие строгого Луиса Фелипе Сколари нападающему не удалось. Прямое подтверждение — две аренды. В настоящее время пилигрим Бокила выступает в Катаре, в клубе «Аль-Харитият». В клубе из Дохи он главная звезда. Но и там статистика у Джереми не выдающаяся — два гола в десятке матчей.

«Урал»
Олег Шатов — «Анжи» — € 3 млн

Техничный уралец даже не одной, а двумя ногами был в ЦСКА. Сборы со столичным клубом прошёл. Но в последний момент предпочёл красно-синим «Анжи». Сулейман Керимов на первых порах агрессивно вёл себя на трансфером рынке — перебивал предложения конкурентов рублём (долларом, евро — неважно). Шатов перед посулами олигарха не устоял. Не думаю, что впоследствии Олег о своём выборе пожалел — где бы ещё он поиграл с Роберто Карлосом и Это’О? Привилегия поучаствовать в одном проекте со звёздами стала приятным дополнением к солидному контракту.

«Амкар»
Александр Селихов — «Спартак» — € 3,5 млн

Подростком Селихов спартаковскую селекцию не впечатлил. Спустя годы красно-белым пришлось порядком раскошелиться, чтобы вернуть Александра в столицу. Естественно, «Амкар» не горел желанием расставаться с самым молодым и перспективным игроком, но против заманчивого предложения «Спартака» не смог устоять. Так дорого пермяки никогда и никого не продавали.

«Уфа»
Андрей Лунёв — «Зенит» — € 3,5 млн

Подумать только, ещё год назад фамилия Лунёв была известна разве что нескольким специалистам, а сегодня человек переходит в самый могущественный с экономической точки зрения клуб страны! Надо отдать должное «Уфе»: она в последнее время всё больше напоминает бизнес-проект в лучшем понимании слова. С интервалом в полгода «Уфа» дважды обновляла собственные трансферные рекорды: летом «толкнула» в Англию за пару миллионов евро Александра Зинченко, а теперь заработала почти вдвое больше на Лунёве. На самоокупаемость делегат Башкортостана едва ли выйдет, но республиканский бюджет он такими темпами основательно разгрузит. В отличие от коллег, привыкших слоняться по властным кабинетам с протянутой рукой, «Уфа» и сама кое-что делает для собственного благополучия.

«Крылья Советов»
Илья Максимов — «Анжи» — € 4 млн

Лет этак 10 назад Максимов слыл одним из самых одарённых футболистов своего поколения. Реализовать себя в полной мере Илье, к сожалению, не удалось, но пользу «Крыльям Советов» он принёс ощутимую. Экономическую пользу. Волжане очень выгодно продали полузащитника в «Анжи». Максимов стал одним из последних приобретений дагестанского клуба в так называемой «новой истории» — и задержался в Махачкале дольше всех новичков лета 2013-го, на целых три года.

«Томь»
Павел Погребняк — «Зенит» — € 5 млн

Погребняк провёл в Томске один из самых продуктивных сезонов в жизни. Фактурный нападающий забивал с периодичностью гол в паре матчей. Игрок с такой производительностью труда был просто обречён на внимание «больших клубов». Тем более что «Зениту» Павел тогда передал персональный голевой привет. Интересно, что через три года «Томь» с наваром продала питерцам ещё одного футболиста, и тоже центрфорварда. Правда, Сергей Корниленко обошёлся «Зениту» значительно дешевле — «всего» в 1,5 млн евро.

«Кубань»
Ласина Траоре — «Анжи» — € 18 млн

Ещё недавно «отдел продаж» «Кубани» можно было ставить в пример и более респектабельным клубам. За одну пятилетку южане напродавали игроков на полста миллионов евро! Самую большую прибыль краснодарский клуб получил на Траоре. Прикупив ивуарийского гиганта за 6 млн евро, он продал Ласину «Анжи» втрое дороже!

«Анжи»
Виллиан — «Челси» — € 35 млн

Ещё несколько лет назад «Анжи» до глубины души возмутило бы само присутствие в ряду пресловутых «маленьких клубов». Однако большой — в глазах окружающих — командой он пробыл так недолго, что даже не успел как следует освоиться с новым статусом. Сделкам с участием курчавого кудесника Виллиана (точнее, двум сделкам, и купли, и продажи) уготовано долгое лидерство в перечне крупнейших трансферов «Анжи». За что Сулейман Керимов купил бразильца у Рината Ахметова, за то коллеге Абрамовичу и продал. Виллиан, поди, и Махачкалу рассмотреть толком не успел — всего на полгода в Россию заглянул.
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