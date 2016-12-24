Футболист ЦСКА Фернандес провел последние семь матчей с переломом лопатки

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Игрок получил травму в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» 2 ноября (0:3). После этой встречи защитник принял участие в семи официальных играх. Однако в матче 17-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (4:0) защитник неудачно столкнулся с игроком соперников Михаилом Меркуловым, в результате чего покинул поле на носилках. Позже пресс- служба столичной команды сообщила, что футболисту диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

«Марио — футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с “Монако”, в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Насколько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал», — сказал Керимов.

«При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается один из самых скромных игроков нашей команды», — добавил врач.

Бразилец выступает за ЦСКА с лета 2012 года. В текущем году Фернандес получил российское гражданство. В середине декабря появилась информация, что испанская «Барселона» интересуется защитником.