Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28245550/
24 декабря 2016, 17:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Шамиль Газизов: Имя нового главного тренера «Уфы» называть не буду. Дождемся 29 декабря

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», что по нападающему Силвестру Игбуну у клуба есть несколько предложений, но футболист решил остаться в команде до лета.

Также он отметил, что имя нового главного тренера будет названо 29 декабря.

— Игбун сказал, что передумал уходить из «Уфы» зимой после разговора с вами. Как убедили его?

— По нему у клуба есть несколько предложений, но мне кажется, они не того уровня, которого достоин Силвестр. Поговорил с ним, сказал, что если и уходить, то туда, где условия будут хорошими, где он сможет расти дальше. Слай очень сильный футболист, у него большое будущее.

— Еще нападающий сказал, что поговорил и с новым главным тренером. Так кто же он?

— Пока имя называть не буду. Давайте дождемся 29 декабря. Все решится, когда будет подписан контракт. (Сергей АСТАХОВ).

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Минус еще один крупный турнир для России

"Мне тоже предлагали допинг". Откровенное интервью легенды

У "Динамо" все очень плохо