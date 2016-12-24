Шамиль Газизов: Имя нового главного тренера «Уфы» называть не буду. Дождемся 29 декабря
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», что по нападающему Силвестру Игбуну у клуба есть несколько предложений, но футболист решил остаться в команде до лета.
Также он отметил, что имя нового главного тренера будет названо 29 декабря.
— Игбун сказал, что передумал уходить из «Уфы» зимой после разговора с вами. Как убедили его?
— По нему у клуба есть несколько предложений, но мне кажется, они не того уровня, которого достоин Силвестр. Поговорил с ним, сказал, что если и уходить, то туда, где условия будут хорошими, где он сможет расти дальше. Слай очень сильный футболист, у него большое будущее.
— Еще нападающий сказал, что поговорил и с новым главным тренером. Так кто же он?
— Пока имя называть не буду. Давайте дождемся 29 декабря. Все решится, когда будет подписан контракт. (Сергей АСТАХОВ).
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