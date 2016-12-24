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24 декабря 2016, 18:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Газизов: Подумаем о продаже Игбуна, если поступит выгодное для всех предложение

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова нигерийского форварда Сильвестра Игбуна, который заявил, что хочет уйти из уфимского клуба и может сделать это в ближайшее зимнее или летнее трансферное окно.

«Ни для кого не секрет, что сейчас к Игбуну есть интерес со стороны зарубежных клубов. Мы поговорили с игроком и пришли к выводу, что можно найти предложение более хорошего клуба, а пока надо прогрессировать в “Уфе”. Игбун согласился с этим, чему мы очень рады.

Но если последует предложение, которое будет выгодно всем сторонам, тогда мы над ним подумаем», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Уфа
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