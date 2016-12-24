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24 декабря 2016, 16:50 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист Сильвестр Игбун заявил, что хотел бы покинуть «Уфу»

Обновлено: 18:12
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Нигерийский форвард Сильвестр Игбун заявил, что хотел бы покинуть футбольный клуб «Уфа».

Игбун выступает за «Уфу» с лета 2015 года после перехода из датского «Миттьюлланна». В нынешнем сезоне 26-летний форвард забил 2 гола в 16 матчах чемпионата России.

«Идут переговоры, и основной момент — если будет предложение, то я бы хотел уйти, но после разговора с президентом клуба (Маратом Магадеевым) и новым тренером (официально еще не назначен) было решено, что я могу уйти летом, но никогда не говори никогда», — цитирует Игбуна Completesportsnigeria.com.

«Уфа» с 25 очками после 17 туров занимает 8-е место в чемпионате России.

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