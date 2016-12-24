Хачериди? Еще один бразилец? Кто еще может перейти в «Зенит»

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Трансферное окно еще не открылось, а петербургский клуб уже объявил о подписании контрактов с двумя новичками — полузащитником Эрнани и вратарем Андреем Луневым. Вполне возможно, в январе «Зенит» приобретет еще одного или нескольких полевых игроков. Мы собрали вместе всех, кого в последний месяц отправляли на берега Невы, и оценили вероятность трансферов.

Азиз ГАНИЕВ

Гражданство: Узбекистан. Возраст: 19 лет. Амплуа: полузащитник. Клуб: «Насаф».

Луческу любит и умеет искать талантливую молодежь по всему миру, так что столь экзотичному варианту удивляться не стоит. Но Ганиев — это игрок на вырост, весной его в любом случае никто не будет ставить в основу. Однако представители «Зенита» уже провели переговоры с боссами «Насафа», так что исключать трансфер нельзя. Сам игрок сказал, что не ожидал подобного предложения и был бы рад поиграть в столь сильном клубе, как «Зенит».

Вероятность перехода по мнению «СЭ»: 30%

Андреас МАКШО

Гражданство: Дания. Возраст: 22 года. Амплуа: защитник. Клуб: «Норшелланнн».

Неочевидный вариант в центр обороны, но совсем не значит, что плохой. Макшо в составе сборной Дании ездил на Олимпийские игры в Рио, а в «Норшелланне» к 22 годам дорос до звания вице-капитана. Агент скандинавского защитника поведал, что «Зенит» действительно интересуется им, но конкретных предложений из России пока не поступало.

Вероятность перехода: 25%

Евгений МАРКОВ

Гражданство: Россия. Возраст: 22 года. Амплуа: нападающий. Клуб: «Тосно».

Команда из Ленинградской области в этом сезоне удивляет — велика вероятность, что уже в следующем году мы увидим ее в премьер-лиге. В таких полусказочных случаях лучших футболистов клуба зачастую раскупают гранды. Вот и один из лучших бомбардиров «Тосно» (8 голов в 16 матчах) оказался под прицелом ЦСКА и «Зенита». Но куда именно он перейдет и перейдет ли вообще — неизвестно.

Вероятность перехода: 15%

РОДРИГУ КАЙУ

Гражданство: Бразилия. Возраст: 23 года. Амплуа: защитник. Клуб: «Сан-Паулу».

Одна из приоритетных целей «Зенита» этой зимой — покупка центрального защитника, причем его гражданство значения не имеет. Родригу Кайу — олимпийский чемпион, в Рио защитник был основным и полностью провел финальный матч со сборной Германии. Правда, у «Зенита» в борьбе за Кайу много маститых конкурентов — в частности, «ПСЖ», который активнее обивает пороги «Сан-Паулу».

Вероятность перехода: 10%

Неманья ГУДЕЛЬ

Гражданство: Сербия. Возраст: 25 лет. Амплуа: полузащитник. Клуб: «Аякс».

Как заметил в интервью «СЭ» известный комментатор Геннадий Орлов, Гуделя сватали в «Зенит» еще полгода назад, так что этому слуху можно верить. Серб может сыграть как в центре поля, так и на каждом из краев атаки, что для петербургского клуба большой плюс. Но в текущем сезоне Гудель играл мало — всего шесть матчей в чемпионате Голландии. А еще осенью из-за конфликта с тренерским штабом хавбека временно отправили в молодежную команду.

Вероятность перехода: 10%

Омер АЛИ ШАХИНЕР

Гражданство: Турция. Возраст: 24 года. Амплуа: полузащитник. Клуб: «Коньяспор».

Хавбек «Коньяспора» играет в той же манере, что и Витсель, а именно такого сейчас ищет «Зенит». В ноябре одно из ведущих турецких изданий Fanatikсообщало, что в подписании контракта с Шахинером лично заинтересован Мирча Луческу, а «Зенит» якобы готов заплатить всю сумму отступных в размере восьми миллионов евро. С тех пор новостей о Шахинере нет.

Вероятность перехода: 2%

ТИАГУ МАЙЯ

Гражданство: Бразилия. Возраст: 19 лет. Амплуа: полузащитник. Клуб: «Сантос».

Еще один юный и безумно перспективный бразилец, которого мы скоро можем увидеть в Европе. Но вряд ли в «Зените», хотя, по информации Globo Esporte, петербуржцы предложили за него «Сантосу» аж 18 миллионов евро. Однако Тиагу Майя отказался переезжать в Россию, потому что хочет отправиться в Европу сразу, а не транзитом через «Зенит».

Вероятность перехода: 2%

РЕНАТУ АУГУСТУ

Гражданство: Бразилия. Возраст: 28 лет. Амплуа: полузащитник. Клуб: «Бэйцзинь Гоань».

Слухи о переезде олимпийского чемпиона Рио в «Зенит» возникли сразу после того, как петербургский клуб приобрел Эрнани. Но в трансфер известного, но немолодого хавбека верится с трудом: из китайского чемпионата мало кто возвращается в Европу и уж точно не играет на том же уровне, что и раньше. Агент РенатуАугусту был очень удивлен, когда его спросили о возможном переходе клиента в «Зенит».

Вероятность перехода: 1%

ГУСТАВУ СКАРПА

Гражданство: Бразилия. Возраст: 22 года. Амплуа: полузащитник. Клуб: «Флуминенсе».

Летом «Зенит» якобы был готов заплатить за бразильца 10,5 миллиона евро, но этим слухом все и ограничилось. На этот раз никто не называет конкретных цифр — лишь сомнительный источник под названием Vai-e-Vem do Futebol написал в одной новости «Зенит» и «Густаву Скарпа».

Вероятность перехода: 1%

Евгений ХАЧЕРИДИ

Гражданство: Украина. Возраст: 29 лет. Амплуа: защитник. Клуб: «Динамо» Киев.

Удивительный слух пустил накануне комментатор украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас. Он отметил, что «Зенит» якобы готов выложить за игрока национальной сборной четыре миллиона евро, хотя киевляне требуют больше. Но дело тут не в деньгах: всем известно, что у стран непростые взаимоотношения, так что сделка между двумя грандами постсоветского пространства кажется невероятной.

Вероятность перехода: 0%