Силвестр Игбун покинет «Уфу»
Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун сообщил, что намерен покинуть российский клуб. Тем не менее, он готов подождать до лета, если зимой не будет достойных предложений. Нигерийский форвард в текущем сезоне забил 3 гола в 17 матчах во всех турнирах.
— Переговоры продолжаются, но точно известно одно — я хочу покинуть «Уфу», если будут предложения, — цитирует Completesportsnigeria.com Игбуна. — Однако после разговора с президентом клуба и новым главным тренером, было решено, что могу уйти летом, но никогда не говори никогда. Гончаренко привел меня в «Уфу», и я рад, что он сейчас в ЦСКА, он действительно заслуживает того, чтобы быть тренировать
Что касается сборной Нигерии, то все знаю причины, почему я не играл за «Супер орлов». Я сосредоточен на моей клубной карьере. Тем не менее, если я получу вызов в 2017 году, то буду уважать его, но в противном случае я просто пожелаю команде всего хорошего.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter