Силвестр Игбун покинет «Уфу»

— Переговоры продолжаются, но точно известно одно — я хочу покинуть «Уфу», если будут предложения, — цитирует Completesportsnigeria.com Игбуна. — Однако после разговора с президентом клуба и новым главным тренером, было решено, что могу уйти летом, но никогда не говори никогда. Гончаренко привел меня в «Уфу», и я рад, что он сейчас в ЦСКА, он действительно заслуживает того, чтобы быть тренировать красно-синих.

Что касается сборной Нигерии, то все знаю причины, почему я не играл за «Супер орлов». Я сосредоточен на моей клубной карьере. Тем не менее, если я получу вызов в 2017 году, то буду уважать его, но в противном случае я просто пожелаю команде всего хорошего.