Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28245128/
24 декабря 2016, 16:01 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Силвестр Игбун покинет «Уфу»

Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун сообщил, что намерен покинуть российский клуб. Тем не менее, он готов подождать до лета, если зимой не будет достойных предложений. Нигерийский форвард в текущем сезоне забил 3 гола в 17 матчах во всех турнирах.

— Переговоры продолжаются, но точно известно одно — я хочу покинуть «Уфу», если будут предложения, — цитирует Completesportsnigeria.com Игбуна. — Однако после разговора с президентом клуба и новым главным тренером, было решено, что могу уйти летом, но никогда не говори никогда. Гончаренко привел меня в «Уфу», и я рад, что он сейчас в ЦСКА, он действительно заслуживает того, чтобы быть тренировать красно-синих.

Что касается сборной Нигерии, то все знаю причины, почему я не играл за «Супер орлов». Я сосредоточен на моей клубной карьере. Тем не менее, если я получу вызов в 2017 году, то буду уважать его, но в противном случае я просто пожелаю команде всего хорошего.

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Нигерии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Минус еще один крупный турнир для России

"Мне тоже предлагали допинг". Откровенное интервью легенды

У "Динамо" все очень плохо