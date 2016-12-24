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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28245057/
24 декабря 2016, 15:42 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Торже может вернуться в бухарестское «Динамо»

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже попал в сферу интересов бухарестского «Динамо», утверждает ProSport. По данным издания, председатель румынского клуба Адриан Муту уже провёл переговоры с грозненском клубом по поводу трансфера игрока.

Напомним, что 27-летний универсал пришёл в «Терек» летом этого года. За команду Торже провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, полузащитник уже имеет опыт выступления за коллектив из Бухареста с 2008 по 2011 годы (108 матчей, 18 голов).

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