Торже может вернуться в бухарестское «Динамо»
Полузащитник «Терека» Габриэль Торже попал в сферу интересов бухарестского «Динамо», утверждает ProSport. По данным издания, председатель румынского клуба Адриан Муту уже провёл переговоры с грозненском клубом по поводу трансфера игрока.
Напомним, что 27-летний универсал пришёл в «Терек» летом этого года. За команду Торже провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, полузащитник уже имеет опыт выступления за коллектив из Бухареста с 2008 по 2011 годы (108 матчей, 18 голов).