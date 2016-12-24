Торже может вернуться в бухарестское «Динамо»

Напомним, что 27-летний универсал пришёл в «Терек» летом этого года. За команду Торже провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, полузащитник уже имеет опыт выступления за коллектив из Бухареста с 2008 по 2011 годы (108 матчей, 18 голов).