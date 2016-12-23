«Зенит» сыграет первый матч на «Крестовском» с «Уралом» в апреле 2017 года
«Зенит» проведёт первый матч Российской футбольной
Премьер-Лиги на новом стадионе, который строится в Санкт-Петербурге, в апреле 2017 года с «Уралом», сообщает ТАСС.
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Планируется, что эта встреча состоится 23 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ. Также на новой арене «Зенит» сыграет с грозненским «Тереком» (ориентировочно 7 мая) и «Краснодаром» (17 мая).
Начало ввода в эксплуатацию стадиона назначено на 26 декабря. «Зенит» после 17 туров занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.
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