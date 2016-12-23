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23 декабря 2016, 13:56 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» сыграет первый матч на «Крестовском» с «Уралом» в апреле 2017 года

«Зенит» проведёт первый матч Российской футбольной Премьер-Лиги на новом стадионе, который строится в Санкт-Петербурге, в апреле 2017 года с «Уралом», сообщает ТАСС.

Зенит проведёт первый матч Российской футбольной Премьер-Лиги на новом стадионе который строится в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года с Уралом сообщает ТАСС. Увеличить
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Планируется, что эта встреча состоится 23 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ. Также на новой арене «Зенит» сыграет с грозненским «Тереком» (ориентировочно 7 мая) и «Краснодаром» (17 мая).

Начало ввода в эксплуатацию стадиона назначено на 26 декабря. «Зенит» после 17 туров занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» летом 2017 года может подписать контракт с полузащитником российского «Зенита» Акселем Витселем, который к тому моменту будет свободным агентом. Об этом сообщает портал calciomercato.
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