Новые приключения Эммануэля. Агент Эменике летит в Москву
Эрден Коньяр, агент 29-летнего форварда «Фенербахче» Эммануэля Эменике, в воскресенье, 25-го декабря, прилетит в Москву. Цель визита в Россию этого турка — переговоры с менеджерами «Спартака» по поводу полугодичной аренды лидером РФПЛ своего клиента.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Фенербахче» готов отпустить Эменике в Москву бесплатно, но хочет, чтобы «Спартак» взял на себя все расходы по контракту африканского легионера.
Эменике отстранен главным тренером «Фенера» Диком Адвокатом от тренировок с главной командой и
В общем, при Адвокате нигериец играть за «Фенербахче» не будет, и Коньяр, понимая это, получил от руководства стамбульского гранда
Причина — личная позиция президента «большого» «Фенера» Азиз Йылдырима к Эменике. Он тепло относится к африканцу. Эменике во время скандала, связанного с обвинением одного из самых богатых людей Турции в организации договорных матчей, подкупе соперников и судей, был арестован, провел 5 дней в тюрьме Стамбула, но отказался давать показания, был выпущен на свободу и вскоре оказался в «Спартаке», несмотря на подписанный с «Фенером» 4-летний контракт.
Коньяр летом 2013-го смог организовать трансфер своего клиента из Москвы в Стамбул, а затем дважды трудоустраивал нигерийца на правах аренды в клубы Катара и Англии. Летом этого года Эменике вернулся в Турцию после полугодичной аренды в «Вест Хэме», но при Адвокате шанса заиграть не получил. С октября Эммануэль не попадал даже в заявку на игры турецкой Суперлиги и давал понять, что не хочет оставаться в команде, пока ее тренирует голландский тренер, работавший со сборной России. В последнее время Эменике постоянно публикует фотографии, так или иначе связанные с РФПЛ. В частности он похвалил «Спартак» за результат, показанный в первой половине сезона, а также опубликовал свою фотографию в футболке с символикой
Для самого игрока «Спартак» — желанный вариант, но для российского клуба аренда африканца не является приоритетом. Лидер РФПЛ пытается найти новых игроков в Серии «А», но трансфер Адема Ляича из «Торино» был фактически сорван (клуб серба запросил 20 миллионов евро отступных и не горел желанием вести переговоры), а все остальные варианты (Луис Адриано из «Милана», Стеван Йоветич из «Интера», Марио Манджукич из «Ювентуса») конкретикой не отличаются, а самое главное — эти футболисты не хотят переезжать из Италии в Россию. Эменике, как раз, хочет обратного — играть в РФПЛ и «Спартаке».
Сделка, если она состоится, будет закрыта в январе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter