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23 декабря 2016, 12:27 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА намерен арендовать у «Эвертона» Умара Ниасса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность аренды у английского «Эвертона» сенегальского нападающего Умара Ниасса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Армейцы рассматривают вариант с арендой нападающего до конца сезона. Увеличить
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«ЦСКА интересуется Ниассом. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа», — рассказал источник.

Пресс-служба «Эвертона» отказалась комментировать информацию об интересе ЦСКА к Ниассу. Комментариев ЦСКА пока получить не удалось.

Сенегалец перешел в «Эвертон» в феврале 2016 года из московского «Локомотива», сумма трансфера составила 17,9 млн евро. За «Локомотив» он выступал с июля 2014 года, проведя в различных турнирах 42 матча и забив 19 мячей. В активе 26-летнего форварда восемь матчей и три гола за сборную Сенегала. В сезоне-2015/16 Ниасс провел за «Эвертон» семь матчей, в сезоне-2016/17 — ни одного.

Президент «Локомотива» Илья Геркус в ноябре сообщил ТАСС, что клуб хотел вернуть Ниасса, однако тот ответил отказом.

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