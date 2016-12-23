«Спартак» готов дать Адриану 4 миллиона евро в год?

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ГЛУШАКОВ НЕ ПРОСИЛ ЗА КИРИЛЛА КОМБАРОВА

СМИ сообщили о том, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рекомендовал тренерскому штабу красно-белых вернуть в команду защитника Кирилла Комбарова. Комбаров текущий сезон проводит в «Томи» — сибиряки взяли курс на омоложение и планируют доиграть чемпионат молодым составом. 29-летний Комбаров, как и несколько опытных игроков, с большой долей вероятности, покинет клуб.

Футболист, способный сыграть на позиции правого защитника и полузащитника, в текущем чемпионате провел 14 матчей, а ранее провел несколько сезонов в московском «Спартаке».

Глушаков, впрочем, опроверг информацию о своей «скаутской» роли.

— Это бред, — сказал Глушаков. — Могу это опровергнуть. Как и к кому я могу обращаться по такого рода вопросам? Есть руководство, которое решает подобного рода вопросы.

Между тем, если проанализировать вариант возвращения Кирилла Комбарова в «Спартак», он не выглядит таким уж неправдоподобным. Игрок способен закрыть позицию правого защитника и, как минимум, поконкурировать с Андреем Ещенко.

ЛУИЗ АДРИАНУ СТОИТ 4 МИЛЛИОНА ЕВРО В ГОД

Сага с переходом форварда «Милана» Луиза Адриану, похоже, близка к завершению. Сегодня «Милан» играет с «Юве» за Суперкубок Италии, после чего игроки уйдут на рождественские каникулы. Адриану улетит в Бразилию, где после встречи с агентом и решится вопрос перехода в «Спартак» — клубы трансфер согласовали.

Вчера итальянские СМИ опубликовали возможные условия личного контракта игрока. Calciomercato сообщает: контракт с 29-летним футболистом будет рассчитан на три с половиной года, а за каждый сезон он получит по 4 миллиона евро. По информации «СЭ», «Спартак» не готов платить такие деньги — годовой доход бразильца может составить те самые 4 миллиона с учетом разбитых по годам подъемных выплат и бонусов за успешное выступление. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

МАНДЖУКИЧ ЗА 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРО В ГОД

В рубрике «бред дня» справедливо первенствует информация об интересе «Спартака» к 30-летнему форварду «Ювентуса» Марио Манджукичу. Сайт Calciomercato сообщает о том, что «Спартак» обращался в «Юве» по поводу возможного приобретения хорвата, предлагая личный контракт на 6 миллионов евро. Манджукич провел в Серии А в текущем сезоне 16 матчей, забил 4 гола, а его нынешний ценник даже с учетом 30-летнего возраста оценивается в 18 миллионов евро.

Без комментариев.

СЕМШОВ БУДЕТ РАБОТАТЬ В «АРСЕНАЛЕ»

Предварительную информацию о том, что Семшов, получивший тренерскую лицензию в ноябре, будет работать в штабе Сергея Кирьякова, «СЭ» сообщил около 2 недель назад (к слову, как и о том, что за физподготовку команды станет отвечать один из тренеров сборной Владимир Паников).

Сейчас осталось только подписать контракт, и в январе Семшов полетит на сборы с «Арсеналом».

— Семшов в «Арсенале»? Пока ничего сказать не могу. Думаю, через неделю все будет ясно, — сказал президент тульского клуба Гурам Аджоев.

КОЧЕНКОВ ВЕРНУЛСЯ В «ЛОКО». ТУДА ЖЕ ПЕРЕЙДЕТ И ЖИРОВ?

Вчера ряд футболистов «Томи» расторгли контракты с клубом. В их числе защитники Александр Жиров и Давид Яблонский, полузащитник Лукаш Дроппа. Все они стали игроками команды в летнее трансферное окно, но из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе, где зарплаты не выплачиваются почти семь месяцев, приняли решение уйти из «Томи». 25-летний Жиров в нынешнем сезоне провел 13 матчей, 25-летний Яблонский — 7, 27-летний Дроппа — 11.

Вратарь Антон Коченков, игравший в «Томи» на правах аренды, возвращается в «Локо». Там же, не исключено, окажется и защитник Жиров, знакомый Юрию Семину по работе в махачкалинском «Анжи».