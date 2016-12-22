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22 декабря 2016, 21:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джанаев: В 2016 году «Ростов» поднял планку, вышел на новый уровень

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев в интервью пресс-службе донского клуба подвёл итоги уходящего года для команды с берегов Дона.

«Чем запомнился 2016 год? Конечно же, выступлением в Лиге чемпионов и нашей победой над «Баварией». Это был хороший год. Мы заняли второе место, а ведь могли финишировать и первыми. Подняли планку, вышли на новый уровень.

Болельщикам в наступающем году пожелаю крепкого здоровья. Это самое главное. Хочется сказать спасибо каждому за поддержку нашей команды. Вы были с нами в мороз, жару. Встречали нас в аэропорту даже после поражения от «Баварии» со счётом 0:5. Надеюсь, что следующий год станет для нас ещё лучше.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всего вам самого наилучшего!" — приводит слова Джанаева пресс-служба «Ростова».

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