Джанаев: В 2016 году «Ростов» поднял планку, вышел на новый уровень

«Чем запомнился 2016 год? Конечно же, выступлением в Лиге чемпионов и нашей победой над «Баварией». Это был хороший год. Мы заняли второе место, а ведь могли финишировать и первыми. Подняли планку, вышли на новый уровень.



Болельщикам в наступающем году пожелаю крепкого здоровья. Это самое главное. Хочется сказать спасибо каждому за поддержку нашей команды. Вы были с нами в мороз, жару. Встречали нас в аэропорту даже после поражения от «Баварии» со счётом 0:5. Надеюсь, что следующий год станет для нас ещё лучше.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всего вам самого наилучшего!" — приводит слова Джанаева пресс-служба «Ростова».