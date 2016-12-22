Кучук: У меня нормальные отношения с Гончаренко, у него всё получится в ЦСКА

Кучук в ноябре 2014 года сменил Гончаренко на посту главного тренера «Кубани».



«Когда один тренер приходит вместо другого, это обычное явление в футболе. И я могу сказать, что сделал всё порядочно. За 89 лет, что существует команда “Кубань”, лучших результатов она добивалась при мне. Выход в Лигу Европы — там уже Витя Гончаренко играл. Выход в финал Кубка, проиграли, но финал — это лотерея. И это притом что там многое было не по-футбольному.



У нас с Гончаренко нормальные отношения. Недавно встретил Виктора, он ехал подписывать контракт с ЦСКА. Хорошо поговорили. Думаю, у него всё получится в ЦСКА. Он хорошо знает структуру, структура хорошо знает его. И, конечно, у него очень сильный руководитель — Евгений Гинер. Это всё к тому же вопросу: от менеджмента тоже много зависит. И здесь у Гончаренко будет большая помощь. И однозначно Виктор внесёт что-то своё, улучшит игру ЦСКА», — сказал Кучук в интервью «Прессболу».