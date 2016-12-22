Гендиректор «Томи» Руслан Киселев: Комбарова удерживать не будем

— Есть ли новости, касающиеся финансового положения «Томи»?

— В январе будем рассчитываться с долгами по заработной плате. Речь про игроков. Как будет дальше, еще не решено. Но решается.

— Но вратарь Антон Коченков, защитники Александр Жиров, Давид Яблонский, Максим Тишкин и полузащитник Лукаш Дроппа уже покинули команду.

— Уходить или нет — решение за футболистами. Хотят уйти? Имеют право.

— Кирилл Комбаров тоже на выход смотрит?

— Комбаров смотрит на выход, да. И мы его задерживать не будем.

— Как, в общем, и всех остальных, я правильно понимаю?

— Ну, почему? С кем-то из молодых постараемся договориться. Молодежь у нас останется и будет играть. Те, кого мы подключали из дубля.

— Означает ли все это смену клубной стратегии, целей и задача команды?

— Да, означает.

— Официально это уже закреплено в задачах, которые ставят перед клубам акционеры?

— Нет, это вытекает из самой ситуации. Надо жить по средствам.

— Золотые слова. Не помешало бы почесть их за правило всему российскому футболу.

— У вас еще есть вопросы? Я в дороге, дорога плохая. Все находятся в отпуске. Если после Нового года будут изменения, тогда и поговорим. Сейчас пока не о чем.

— Скажите, однако, те деньги, которые будете выплачивать по долгам в январе, — это разовый транш? Или часть нового бюджета, сверстанного на 2017 календарный год?

— Как вы себе это представляете? Нам единоразово дали, и мы все раздали? Нет, конечно.

— Вот сейчас непонятно. «Томи» дали денег вообще или точечно?

— Без комментариев.