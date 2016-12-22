Боккетти не приехал в Стамбул на переговоры с «Галатасараем» из-за теракта

Об этом сообщает турецкое издание Spor Haberleri.



По данным издания, 30-летний Боккетти хотел вести переговоры с «Галатасараем» и вместе со своим агентом был приглашён в Стамбул, чтобы обсудить детали перехода. Однако 10 декабря у дворца Долмабахче произошёл теракт, погибли люди. В результате Боккетти отменил встречу, которая должна была состояться 12 декабря.



В турецких СМИ сообщалось, что «Галатасарай» отказался от приобретения Боккетти, так как красно-белые требовали за него € 5 млн, что не устроило турецкий клуб.