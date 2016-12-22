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22 декабря 2016, 19:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Боккетти не приехал в Стамбул на переговоры с «Галатасараем» из-за теракта

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти должен был прибыть в Стамбул для переговоров с «Галатасараем», но отменил поездку в Турцию после теракта, произошедшего в этой стране 10 декабря.

Об этом сообщает турецкое издание Spor Haberleri.

По данным издания, 30-летний Боккетти хотел вести переговоры с «Галатасараем» и вместе со своим агентом был приглашён в Стамбул, чтобы обсудить детали перехода. Однако 10 декабря у дворца Долмабахче произошёл теракт, погибли люди. В результате Боккетти отменил встречу, которая должна была состояться 12 декабря.

В турецких СМИ сообщалось, что «Галатасарай» отказался от приобретения Боккетти, так как красно-белые требовали за него € 5 млн, что не устроило турецкий клуб.

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