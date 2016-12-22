Попов, Ромулу, Таски: продать или сберечь?
«Спартак» этой зимой еще точно порадует болельщиков покупками, но в то же время с
кем-то из игроков наверняка расстанется. На сегодня речь, согласно различным данным, идет о продаже хавбеков Ивелина Попова и Ромулу, а также защитника Сердара Таски. Как расценивать их возможный уход?
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Сердар ТАСКИ, защитник
Страна: Германия
Возраст: 29 лет
В «Спартаке» с лета 2013 года (куплен у «Штутгарта» за 2 миллиона евро — по данным transfermarkt.de)
В сезоне-2016/17 провел за «Спартак» 9 матчей (8 в премьер-лиге)
Контракт с
Куда может уйти: «Трабзонспор», «Галатасарай».
Не видно причин, по которым «Спартаку» стоит удерживать Таски, блокировать его продажу.
«Трабзонспор» предлагает за защитника 3 миллиона евро — то есть больше, чем заплатили в свое время «Штутгарту»
При этом о продлении контракта с немцем речи не идет (в отличие от Сальваторе Боккетти, с которым ведутся активные переговоры). Таким образом, если и продавать Таски, то именно в это трансферное окно, иначе летом он уйдет вообще бесплатно.
Кроме того, ранее защитник неоднократно заявлял, что не горит желанием надолго оставаться в России, а во второй части прошлого сезона с легкостью согласился уйти в аренду. Пусть это и была «Бавария», но сам факт говорит о многом.
Сейчас Таски не в строю: после заключительного тура первой части сезона с «Рубином» медобследование выявило у игрока частичный разрыв внутренней боковой связки правого колена. Любопытно, что три года назад, когда «Спартак» объявил о покупке Таски, он тоже был серьезно травмирован.
Чем грозит «Спартаку» потеря игрока в игровом плане? Ничем. По сути, Таски — 4-й центральный защитник после Боккетти, Кутепова и Маурисиу. При этом, по данным «СЭ»,
Мнение «СЭ»: отпустить.
РОМУЛУ, полузащитник
Страна: Бразилия
Возраст: 26 лет
В «Спартаке» с лета 2015 года (куплен у «Васку да Гама» за 8 миллионов евро)
В сезоне-2016/17 провел за «Спартак» 10 матчей (8 в
Контракт с
Куда может уйти: «Фламенго».
Судьба Ромулу в России — сценарий для грустного фильма. Южноамериканец мог стать настоящей суперзвездой не только
4,5 года назад он приехал в «Спартак» в статусе игрока первой сборной Бразилии и начал просто круто: забил в первом же матче, потом отличился на «Ноу Камп», но….
Всего через пару месяцев случилась страшная травма. А еще через полгода повторная операция, поскольку первая была сделана с ошибкой….
Вернувшись на поле весной 2014-го, Ромулу так и не вышел на прежний уровень. Ни игрок, ни «Спартак» в этом не виноваты. Бразилец честно пытался приносить команде пользу. Но через полгода контракт подходит к концу.
Очевидно, что чуда не случится, былого Ромулу уже не вернуть. Так что выход очевиден: отпустить бразильца на родину.
В отпуск Ромулу улетел с 16 чемоданами. Вряд ли это в них были только подарки или, как шутили болельщики, «багаж Аленичева».
Бразильские СМИ утверждают, что игрок уже подписал контракт с «Фламенго» и объявит об этом 1 января. Загвоздка только в том, что клуб из Рио рассчитывает получить Ромулу бесплатно. Но ведь «Спартак», если разорвет контракт с футболистом, сэкономит его полугодовую зарплату, а эта сумма вполне сопоставима с той, что мог бы заплатить за трансфер «Фла».
Так что особой разницы для
Мнение «СЭ»: отпустить.
Ивелин ПОПОВ, полузащитник
Страна: Болгария
Возраст: 29 лет
В «Спартаке» с лета 2015 года (куплен у «Кубани» за 6 миллионов евро)
В сезоне-2016/17 провел за «Спартак» 14 матчей (12 в премьер-лиге), забил 2 мяча, отдал 4 результативных паса
Контракт с
Куда может уйти: «Трабзонспор».
Самый спорный трансфер, если он состоится.
С одной стороны, Попов — отнюдь не ключевой исполнитель в сегодняшнем «Спартаке». На весь матч его почти всегда не хватает,
К примеру, уходя с поля в Екатеринбурге, Попов активно выражал недовольство тем, что его опять заменяют, и тирада эта была слышна в телетрансляции. Вроде бы мелочь, но показательная.
Тот же «Трабзонспор», что претендует на Таски, вроде как готов выложить за Попова 5 миллионов евро. То есть «Спартак» и тут останется при своих: полтора года назад «Кубань» получила от
Но есть вторая сторона медали. Попов играет за «Спартак» пусть не всегда успешно, но всегда сердцем. Глаза у болгарина горят, он никогда не отбывает номер. Во многом именно атмосфера в коллективе, сложившаяся при Каррере, стала залогом лидерства «Спартака». И создают ее как раз такие, как Попов.
Пользы в этом сезоне хавбек принес немало. В том числе
Да, понятно, что если «Спартак» готов расстаться с Поповым, то это говорит о твердом намерении приобрести нового игрока (или игроков) в зону атаки. Про Самедова сказано уже много. В случае возвращения воспитанника
И
Мнение «СЭ»: оставить.
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