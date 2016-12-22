Попов, Ромулу, Таски: продать или сберечь?

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Сердар ТАСКИ, защитник

Страна: Германия

Возраст: 29 лет

В «Спартаке» с лета 2013 года (куплен у «Штутгарта» за 2 миллиона евро — по данным transfermarkt.de)

В сезоне-2016/17 провел за «Спартак» 9 матчей (8 в премьер-лиге)

Контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2017 года

Куда может уйти: «Трабзонспор», «Галатасарай».

Не видно причин, по которым «Спартаку» стоит удерживать Таски, блокировать его продажу.

«Трабзонспор» предлагает за защитника 3 миллиона евро — то есть больше, чем заплатили в свое время «Штутгарту» красно-белые.

При этом о продлении контракта с немцем речи не идет (в отличие от Сальваторе Боккетти, с которым ведутся активные переговоры). Таким образом, если и продавать Таски, то именно в это трансферное окно, иначе летом он уйдет вообще бесплатно.

Кроме того, ранее защитник неоднократно заявлял, что не горит желанием надолго оставаться в России, а во второй части прошлого сезона с легкостью согласился уйти в аренду. Пусть это и была «Бавария», но сам факт говорит о многом.

Сейчас Таски не в строю: после заключительного тура первой части сезона с «Рубином» медобследование выявило у игрока частичный разрыв внутренней боковой связки правого колена. Любопытно, что три года назад, когда «Спартак» объявил о покупке Таски, он тоже был серьезно травмирован.

Чем грозит «Спартаку» потеря игрока в игровом плане? Ничем. По сути, Таски — 4-й центральный защитник после Боккетти, Кутепова и Маурисиу. При этом, по данным «СЭ», красно-белые близки к приобретению у «Амкара» россиянина Джикии.

Мнение «СЭ»: отпустить.

РОМУЛУ, полузащитник

Страна: Бразилия

Возраст: 26 лет

В «Спартаке» с лета 2015 года (куплен у «Васку да Гама» за 8 миллионов евро)

В сезоне-2016/17 провел за «Спартак» 10 матчей (8 в премьер-лиге, из них 3 в стартовом составе), отдал 2 результативных паса.

Контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2017 года

Куда может уйти: «Фламенго».

Судьба Ромулу в России — сценарий для грустного фильма. Южноамериканец мог стать настоящей суперзвездой не только премьер-лиги, но и мирового футбола.

4,5 года назад он приехал в «Спартак» в статусе игрока первой сборной Бразилии и начал просто круто: забил в первом же матче, потом отличился на «Ноу Камп», но….

Всего через пару месяцев случилась страшная травма. А еще через полгода повторная операция, поскольку первая была сделана с ошибкой….

Вернувшись на поле весной 2014-го, Ромулу так и не вышел на прежний уровень. Ни игрок, ни «Спартак» в этом не виноваты. Бразилец честно пытался приносить команде пользу. Но через полгода контракт подходит к концу.

Очевидно, что чуда не случится, былого Ромулу уже не вернуть. Так что выход очевиден: отпустить бразильца на родину.

В отпуск Ромулу улетел с 16 чемоданами. Вряд ли это в них были только подарки или, как шутили болельщики, «багаж Аленичева».

Бразильские СМИ утверждают, что игрок уже подписал контракт с «Фламенго» и объявит об этом 1 января. Загвоздка только в том, что клуб из Рио рассчитывает получить Ромулу бесплатно. Но ведь «Спартак», если разорвет контракт с футболистом, сэкономит его полугодовую зарплату, а эта сумма вполне сопоставима с той, что мог бы заплатить за трансфер «Фла».

Так что особой разницы для красно-белых нет. Проще отпустить игрока с миром. Тем более с чисто спортивной точки зрения это не станет большой потерей. В центральной зоне сформировалась отличная связка Фернанду — Глушаков. По сути, первый был куплен летом как раз на место Ромулу. А в случае чего готов сыграть опорника универсальный Зобнин. Плюс четыре раза выходил при Каррере за основу на замену Тимофеев.

Мнение «СЭ»: отпустить.

Ивелин ПОПОВ, полузащитник

Страна: Болгария

Возраст: 29 лет

В «Спартаке» с лета 2015 года (куплен у «Кубани» за 6 миллионов евро)

В сезоне-2016/17 провел за «Спартак» 14 матчей (12 в премьер-лиге), забил 2 мяча, отдал 4 результативных паса

Контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2019 года.

Куда может уйти: «Трабзонспор».

Самый спорный трансфер, если он состоится.

С одной стороны, Попов — отнюдь не ключевой исполнитель в сегодняшнем «Спартаке». На весь матч его почти всегда не хватает, из-за чего Каррера регулярно его заменяет. Ни одного (!) полного матча болгарин в этом сезоне не провел. При этом порой проявлялся строптивый характер хавбека.

К примеру, уходя с поля в Екатеринбурге, Попов активно выражал недовольство тем, что его опять заменяют, и тирада эта была слышна в телетрансляции. Вроде бы мелочь, но показательная.

Тот же «Трабзонспор», что претендует на Таски, вроде как готов выложить за Попова 5 миллионов евро. То есть «Спартак» и тут останется при своих: полтора года назад «Кубань» получила от красно-белых примерно столько же. Да и Турция Попову не чужая: до переезда в Краснодар он два года выступал за «Газиантепспор».

Но есть вторая сторона медали. Попов играет за «Спартак» пусть не всегда успешно, но всегда сердцем. Глаза у болгарина горят, он никогда не отбывает номер. Во многом именно атмосфера в коллективе, сложившаяся при Каррере, стала залогом лидерства «Спартака». И создают ее как раз такие, как Попов.

Пользы в этом сезоне хавбек принес немало. В том числе голами-красавцами «Рубину» и «Локомотиву». Кроме того, Джано — основной конкурент Попова, хоть и проводит отличный сезон, известен своей «хрустальностью».

Да, понятно, что если «Спартак» готов расстаться с Поповым, то это говорит о твердом намерении приобрести нового игрока (или игроков) в зону атаки. Про Самедова сказано уже много. В случае возвращения воспитанника красно-белых из «Локо», правый фланг, скорее всего, достанется ему, Промес уйдет налево, Зобнин в центр….

И все-таки плюс от продажи Попова только один — финансы. Но стоит ли разгружать зарплатную ведомость ценой далеко не последнего игрока именно сейчас, когда команда в кои-то веки идет в лидерах? Попов искренне любит «Спартак». Такими людьми не разбрасываются. Но мы можем судить только со стороны. Каррере, конечно, виднее.

Мнение «СЭ»: оставить.