ЦСКА примет «Зенит» в матче 18-го тура ЧР 4 марта

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Определены даты матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России. После зимнего перерыва сезон возобновляется 3 марта встречей «Томь» (Томск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону). Центральным матчем тура станет игра в Москве между ЦСКА (32 очка, 3-е место) и «Зенитом» (35 очков, 2-е место). Точное время матчей будет названо дополнительно.

Лидер чемпионата московский «Спартак» (40 очков) возобновит выступление в турнире 5 марта выездной встречей с «Краснодаром» (28 очков, 5-е место).

Полностью расписание на первые после зимней паузы три тура чемпионата России выглядит следующим образом:

18-й тур: 3 марта — «Томь» — «Ростов»;.

4 марта — «Оренбург» — «Арсенал» (Тула), ЦСКА — «Зенит»;.

5 марта — «Урал» (Екатеринбург) — «Амкар» (Пермь), «Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва), «Краснодар» — «Спартак», «Терек» (Грозный) — «Уфа»;.

6 марта — «Анжи» (Махачкала) — «Рубин» (Казань);.

19-й тур: 10 марта — «Арсенал» — «Урал»;.

11 марта — «Уфа» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Томь», «Рубин» — «Оренбург»;.

12 марта — «Амкар» — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Анжи», «Ростов» — «Терек»;.

20-й тур: 17 марта — «Анжи» — «Оренбург»;.

18 марта — «Томь» — «Амкар», «Урал» — «Рубин», «Локомотив» — «Спартак»;.

19 марта — «Крылья Советов» — «Ростов», «Терек» — ЦСКА, «Зенит» — «Арсенал», «Краснодар» — «Уфа».