«Томь» начнет гасить долги перед футболистами после Нового года
МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Томь» начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор томской команды Руслан Киселев.
Руководство клуба во вторник провело встречу с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Ранее сообщалось, что «Томь» имеет задолженности перед игроками по зарплате с начала сезона-2016/17.
«В ближайшее время выплаты задолженностей начнутся. Скорее всего, это уже произойдет после Нового года», — сказал Киселев.
В чемпионате России «Томь» с девятью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
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