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22 декабря 2016, 10:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Томь» начнет гасить долги перед футболистами после Нового года

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб «Томь» начнет процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом после Нового года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор томской команды Руслан Киселев.

Руководство клуба во вторник провело встречу с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Ранее сообщалось, что «Томь» имеет задолженности перед игроками по зарплате с начала сезона-2016/17.

«В ближайшее время выплаты задолженностей начнутся. Скорее всего, это уже произойдет после Нового года», — сказал Киселев.

В чемпионате России «Томь» с девятью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

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