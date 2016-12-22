«Томь» начнет гасить долги перед футболистами после Нового года

Руководство клуба во вторник провело встречу с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Ранее сообщалось, что «Томь» имеет задолженности перед игроками по зарплате с начала сезона-2016/17.

«В ближайшее время выплаты задолженностей начнутся. Скорее всего, это уже произойдет после Нового года», — сказал Киселев.

В чемпионате России «Томь» с девятью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.