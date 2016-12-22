«Барселона» может подписать контракт с Витселем летом 2017 года

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Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июне 2017 года. Отмечается, что «Барселона» намерена подписать контракт с 27-летним бельгийцем, предложив ему высокую зарплату.

Ранее портал TuttoJuve сообщил, что Витсель уже согласовал контракт с итальянским «Ювентусом» и выбрал себе 28-й игровой номер. Позднее генеральный директор итальянцев Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с Витселем.