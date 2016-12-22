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22 декабря 2016, 10:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Барселона» может подписать контракт с Витселем летом 2017 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» летом 2017 года может подписать контракт с полузащитником российского «Зенита» Акселем Витселем, который к тому моменту будет свободным агентом. Об этом сообщает портал calciomercato.

Контракт футболиста с Зенитом истекает в июне 2017 года после чего он станет свободным агентом. Увеличить
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Контракт Витселя с «Зенитом» истекает в июне 2017 года. Отмечается, что «Барселона» намерена подписать контракт с 27-летним бельгийцем, предложив ему высокую зарплату.

Ранее портал TuttoJuve сообщил, что Витсель уже согласовал контракт с итальянским «Ювентусом» и выбрал себе 28-й игровой номер. Позднее генеральный директор итальянцев Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что клуб ведет переговоры с Витселем.

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики», он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.

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