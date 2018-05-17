Парфёнов — в «Урале»? Что ждёт обидчика «Спартака» и владельца Кубка России?
Похоже, «Тосно» продолжит существовать. Может, для того, чтобы в третий раз выбить «Спартак» из Кубка России.
Похоже, «Тосно» продолжит существовать. Может, для того, чтобы в третий раз выбить «Спартак» из Кубка России.
Судьба обладателя Кубка России «Тосно» вызывает интерес, даже несмотря на то, что клуб из Ленинградской области вылетел из РФПЛ и не получил лицензию на выступление в еврокубках. Неужели долги утянут «Тосно» на футбольное кладбище? Похоже,
«Тосно» вытащит кран помощи от строителей?
Финансовая ситуация в «Тосно»
Видимо, гасить долги представителя Ленобласти будут его новые акционеры вместе с властями региона. С нынешним владельцем «Тосно» компанией Fort Group, которая, по сути, отказалась от клуба по ходу сезона, достигнуто соглашение о проведении акционирования. Часть акций «Тосно» хочет выкупить компания «Леноблстрой».
«Ожидается, что примерно 50% акций разделят между собой несколько инвесторов — два или три, — цитирует
Успех в Кубке России сделал главному тренеру «Тосно» такую рекламу, что даже вылет команды из
К Парфёнову, несомненно, есть интерес в
Разговаривал с Григорием Викторовичем Ивановым, от него такой информации не поступало. Ничего нет такого. Я сейчас лечусь, готовлюсь к операции", — сказал в комментарии для «Чемпионата» наставник «Урала», получивший на тренировке травму ахилла.
Несомненно, «Тосно» потеряет и всех своих лидеров после падения в ФНЛ. Завершились аренды у целой группы футболистов — Чернова, Тимофея Маргасова («Локомотив»), Денис Кутина, Георгия Мелкадзе (оба — «Спартак»), Александра Макарова (ЦСКА), Ильи Жигулёва («Краснодар»), а также автора победного гола в кубковом финале Резиуана Мирзова («Ростов»). Свободными агентами становятся Павел Погребняк, Аслан Дудиев, Рустем Мухаметшин, Сергей Сухарев, Александр Карницкий, Максим Палиенко и Владимир Быстров, убранный из команды после откровенного интервью про долги клуба.
Есть ли ещё минимальный шанс зацепиться за Лигу Европы?
Путёвка в Лигу Европы, завоёванная тосненцами, перешла к Уфе, которая заняла шестое место в РФПЛ. По иронии судьбы, именно «Уфа» выкинула команду из Ленобласти из элиты: разгромила аутсайдера в 30-м туре — 5:0. Уфимцы крупной победой словно стремились подчеркнуть, насколько лучше они готовы представлять Россию в Европе. Положение «Тосно» ещё до финала прояснил и.о президента РФС Александр Алаев:
— В соответствии с графиком лицензирования и финансового контроля футбольных клубов на сезон-2018/19 для клубных соревнований, проводимых УЕФА и/или РФС, крайний срок подачи футбольными клубами заявки на лицензию УЕФА и/или РФС — 5 марта 2018 года. Эта дата была одобрена УЕФА. На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от ФК «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли Прецедент с «Ростовом», когда они подали апелляцию в суд Лозанны? Суть в том, что «Тосно» не подавал документов на получение лицензии. «Ростову» же было отказано в ней, и он оспаривал это решение. Сейчас ситуация иная.
К сожалению для «Тосно», другому финалисту Кубка России «Авангарду» было легче. Участнику турнира ФНЛ разрешили, судя по всему, вне указанных обязательных сроков подать заявку на упрощённую процедуру лицензирования УЕФА. Президент курян Николай Волокитин объяснял, что для клубов низших дивизионов есть такая привилегия.
Но вот что любопытно. 13 мая «Тосно» стал
Сообщалось, что долг «Тосно» составляет 200 млн рублей, то есть около 3 млн евро. Базовые выплаты участникам группового этапа Лиги Европы сезона-2016/17 составляли 2,6 млн евро. В новом сезоне эту сумму, кажется, увеличат, а больше денег можно заработать за счет ничьих, побед и прочего.
С инфраструктурой у «Тосно» должно стать лучше. После ЧМ-2018 клубу планируют передать тренировочную базу в Рощино, где в июне будет базироваться сборная Хорватии. Кроме того, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказывал о переговорах по поводу передачи «Тосно» стадиона «Петровский».