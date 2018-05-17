Половину акций «Тосно» продадут инвесторам, половину — зарезервируют
Около 50 процентов акций «Тосно» после завершения процесса акционирования планируется разделить между
Около 50 процентов акций «Тосно» после завершения процесса акционирования планируется разделить между
С нынешним владельцем «Тосно» — компанией Fort Group — было достигнуто соглашение о проведении акционирования, чтобы решить финансовые проблемы.
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— По поводу остальных 50% акций — рассматривается возможность зарезервировать их за Ассоциацией футбола Ленинградской области, — добавили в
«Тосно» в сезоне-2017/18 напрямую вылетел из