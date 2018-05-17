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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Половину акций «Тосно» продадут инвесторам, половину — зарезервируют

Около 50 процентов акций «Тосно» после завершения процесса акционирования планируется разделить между двумя-тремя инвесторами. Вторую половину акций зарезервируют до возвращения клуба в премьер-лигу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

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С нынешним владельцем «Тосно» — компанией Fort Group — было достигнуто соглашение о проведении акционирования, чтобы решить финансовые проблемы.

В пресс-службе отметили, что желание приобрести часть акций клуба выразила компания «Леноблстрой». Решение о том, останется ли часть акций клуба в собственности Fort Group, пока не принято.

— По поводу остальных 50% акций — рассматривается возможность зарезервировать их за Ассоциацией футбола Ленинградской области, — добавили в пресс-службе, отметив, что эти акции также могут быть проданы инвесторам в случае возвращения команды в премьер-лигу для получения дополнительного финансирования.

«Тосно» в сезоне-2017/18 напрямую вылетел из премьер-лиги в ФНЛ, а также выиграл Кубок России, но в Лиге Европы сыграть не сможет, поскольку не подал заявку на участие в еврокубках.

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