Половину акций «Тосно» продадут инвесторам, половину — зарезервируют

С нынешним владельцем «Тосно» — компанией Fort Group — было достигнуто соглашение о проведении акционирования, чтобы решить финансовые проблемы.

В пресс-службе отметили, что желание приобрести часть акций клуба выразила компания «Леноблстрой». Решение о том, останется ли часть акций клуба в собственности Fort Group, пока не принято.

— По поводу остальных 50% акций — рассматривается возможность зарезервировать их за Ассоциацией футбола Ленинградской области, — добавили в пресс-службе, отметив, что эти акции также могут быть проданы инвесторам в случае возвращения команды в премьер-лигу для получения дополнительного финансирования.