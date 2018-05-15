«СКА-Хабаровск» покинули 13 игроков, включая Тубича, Наваловского и Канунникова
«СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил, что команду по итогам сезона-2017/18 покинули 13 игроков.
«СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил, что команду по итогам сезона-2017/18 покинули 13 игроков.
Клуб принял решение не продлевать контракты с вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.
Помимо этого, по окончании срока аренды в свои клубы вернутся защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов (оба — «Зенит»), а также полузащитники Павел Карасев («Анжи») и Георгий Махатадзе («Рубин»).
В настоящее время между «СКА-Хабаровском» и рядом игроков, выступавших в минувшем сезоне за команду, ведутся переговоры о продлении контрактов.
Напомним, что хабаровчане в прошедшем чемпионате России финишировали на последнем месте. В следующем сезоне команда выступит в первенстве ФНЛ.