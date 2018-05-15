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16:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«СКА-Хабаровск» покинули 13 игроков, включая Тубича, Наваловского и Канунникова

«СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил, что команду по итогам сезона-2017/18 покинули 13 игроков.

Клуб принял решение не продлевать контракты с вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.

Помимо этого, по окончании срока аренды в свои клубы вернутся защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов (оба — «Зенит»), а также полузащитники Павел Карасев («Анжи») и Георгий Махатадзе («Рубин»).

В настоящее время между «СКА-Хабаровском» и рядом игроков, выступавших в минувшем сезоне за команду, ведутся переговоры о продлении контрактов.

Напомним, что хабаровчане в прошедшем чемпионате России финишировали на последнем месте. В следующем сезоне команда выступит в первенстве ФНЛ.

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