Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» покинули 13 игроков
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2017/18 покинули 13 игроков, сообщается на сайте хабаровской команды.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2017/18 покинули 13 игроков, сообщается на сайте хабаровской команды.
«СКА-Хабаровск» в апреле за три тура до конца чемпионата России лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе и следующий сезон проведет в ФНЛ.
Сообщается, что было принято решение не продлевать контракты со следующими футболистами: вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.
Помимо этого, по окончании срока аренды в свои клубы вернутся защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов (оба — «Зенит»), а также полузащитники Павел Карасев («Анжи») и Георгий Махатадзе («Рубин»).
В настоящее время между «СКА-Хабаровском» и рядом футболистов, выступавших в минувшем сезоне за хабаровскую команду, ведутся переговоры о продлении контрактов.