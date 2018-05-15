Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» покинули 13 игроков

Источник: РИА "Новости"

«СКА-Хабаровск» в апреле за три тура до конца чемпионата России лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе и следующий сезон проведет в ФНЛ.

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Сообщается, что было принято решение не продлевать контракты со следующими футболистами: вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.

Помимо этого, по окончании срока аренды в свои клубы вернутся защитники Дмитрий Богаев и Максим Карпов (оба — «Зенит»), а также полузащитники Павел Карасев («Анжи») и Георгий Махатадзе («Рубин»).