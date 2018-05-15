РФС не выдал «Балтике», «Кубани» и «Волгарю» лицензии на сезон-2018/19

Источник: РИА "Новости"

«Из клубов ФНЛ не получили лицензии такие команды, как “Луч-Энергия”, “Балтика”, “Кубань”, “Факел”, “Волгарь”. “Оренбург”, “Крылья Советов”, “Енисей” и “Тамбов” лицензию получили. Кто-то с проблемами, кто-то без, но итог положительный», — сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Летин отметил, что в 30 мая состоится апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования, который станет последней возможностью для клубов, не получивших лицензию, обжаловать решение.