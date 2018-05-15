РФС не выдал «Балтике», «Кубани» и «Волгарю» лицензии на сезон-2018/19
Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал о том, как обстоит ситуация с получением лицензии у клубов Футбольной национальной лиги.
Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал о том, как обстоит ситуация с получением лицензии у клубов Футбольной национальной лиги.
«Из клубов ФНЛ не получили лицензии такие команды, как “Луч-Энергия”, “Балтика”, “Кубань”, “Факел”, “Волгарь”. “Оренбург”, “Крылья Советов”, “Енисей” и “Тамбов” лицензию получили.
Летин отметил, что в 30 мая состоится апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования, который станет последней возможностью для клубов, не получивших лицензию, обжаловать решение.
Напомним, «Луч-Энергия» и «Факел» по итогам сезона ФНЛ вылетели в ПФЛ, а «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ. «Енисей» и «Тамбов» примут участие в переходных матчах за право участвовать в РФПЛ.