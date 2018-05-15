Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поехали!»: Владимир Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сын Сергея Лазарева донашивает за ним вещи
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Татьяна Навка, Джейн Фонда и другие звезды на вечеринке
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель
Атлетико
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
12Сборная России проиграла команде Чехии
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС не выдал «Балтике», «Кубани» и «Волгарю» лицензии на сезон-2018/19

Глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал о том, как обстоит ситуация с получением лицензии у клубов Футбольной национальной лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Из клубов ФНЛ не получили лицензии такие команды, как “Луч-Энергия”, “Балтика”, “Кубань”, “Факел”, “Волгарь”. “Оренбург”, “Крылья Советов”, “Енисей” и “Тамбов” лицензию получили. Кто-то с проблемами, кто-то без, но итог положительный», — сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Читайте также
Матч открытия стадиона ЧМ-2018 в Калининграде прошел при заполненных трибунах

Летин отметил, что в 30 мая состоится апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования, который станет последней возможностью для клубов, не получивших лицензию, обжаловать решение.

Напомним, «Луч-Энергия» и «Факел» по итогам сезона ФНЛ вылетели в ПФЛ, а «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ. «Енисей» и «Тамбов» примут участие в переходных матчах за право участвовать в РФПЛ.

Балтика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубань
НовостиМатчиСоставСтатистика
Волгарь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Факел
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду
Шведы потеряли двух хоккеистов перед игрой со сборной России
Финны – самая шальная команда ЧМ. Ахо отправил США к Пастрняку
«Отодвинуть все «человеческое». Мысли Черчесова за месяц до ЧМ
Сборная Швейцарии вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Назван расширенный список сборной Германии на ЧМ-2018
Беззащитный ЦСКА. Как будут перестраиваться армейцы
Спорт-Экспресс
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Полный провал. Ольга Бузова опозорилась Слишком много амбиций и обещаний.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь