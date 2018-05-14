Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Опрос: кто в вашей семье больше зарабатывает?
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Мариуполь1
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Трамп объявил шах Ирану, Россия получила миллиарды доходов
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Как подросток: Пугачева позирует в рваных джинсах и модных очках
Александр Кержаков расстался с женой
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
8Россия обыграла сборную Швейцарии
14:39 (мск), источник: ТАСС

Власти Ленобласти намерены предложить «Тосно» базу в Рощино в качестве домашней арены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассматривают возможность предоставления спортивной базы в поселке Рощино, которая будет задействована в ходе чемпионата мира по футболу, клубу «Тосно» для использования в качестве домашней арены после вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

Источник: РИА "Новости"

«Так как “Тосно” оказался в ФНЛ, стадион в Рощино может быть расширен и использоваться [командой], как домашняя арена», — сказали в правительстве.

Читайте также
ФК «Тосно» не будет финансироваться из бюджета, будет найден спонсор

В правительстве региона также сообщили, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко посещал базу в Рощино.

«В ходе посещения поднимался вопрос о том, чтобы расширить арену для 3 тыс. зрителей, что соответствует регламенту ФНЛ, и использовать ее в качестве домашней для “Тосно”. В связи с тем, что “Тосно” вылетел в ФНЛ — это рабочая версия», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что арена в Рощино соответствует всем стандартам ФИФА. «Пока она вмещает, как и было заявлено по проекту, 500 зрителей, 100 из которых занимают ложу для СМИ, но уже идут проектные решения, как сделать эту арену соответствующей требованиям ФНЛ. Там могут быть поставлены заворотные мобильные трибуны, основные трибуны можно расширить до поля», — сказали в правительстве региона.

Читайте также
Заболотный: Долг «Тосно» передо мной не погашен

Судьба «Тосно»

Ранее сообщалось, что после завершения чемпионата мира по футболу, во время которого в Рощино будет базироваться сборная Хорватии, власти региона планировали передать базу «Тосно». Предполагалось, что там будет тренироваться молодежный состав клуба, а также базироваться основной состав команды. Также в правительстве региона рассматривался вопрос о строительстве домашнего стадиона клуба, который должен был располагаться на границе Петербурга и Ленинградской области. Стадион мог быть построен в том случае, если команда продержится два года в чемпионате России, где она дебютировала в прошлом году.

В воскресенье «Тосно» на выезде проиграл «Уфе» со счетом 0:5 в домашнем матче заключительного тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и вылетел в ФНЛ. Кроме того, «Тосно», ранее выигравший Кубок России по футболу, должен был представить Россию в Лиге Европы, однако клуб не смог получить лицензию для участия в еврокубках. Право выступить в Лиге Европы перешло к «Уфе», которая стартует со второго квалификационного раунда.

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Карасев получит «неуд» за неназначение пенальти в дерби
Кого мы больше не увидим в чемпионате России
Бондра: Хоккей в Словакии остановился в развитии после ЧМ-2002
Спорт-Экспресс
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Никогда такого не видели. Российские танки удивили американцев Россия далеко ушла от своих конкурентов в плане разработки робототехнических комплексов.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь