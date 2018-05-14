Власти Ленобласти намерены предложить «Тосно» базу в Рощино в качестве домашней арены

Источник: РИА "Новости"

«Так как “Тосно” оказался в ФНЛ, стадион в Рощино может быть расширен и использоваться [командой], как домашняя арена», — сказали в правительстве.

В правительстве региона также сообщили, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко посещал базу в Рощино.

«В ходе посещения поднимался вопрос о том, чтобы расширить арену для 3 тыс. зрителей, что соответствует регламенту ФНЛ, и использовать ее в качестве домашней для “Тосно”. В связи с тем, что “Тосно” вылетел в ФНЛ — это рабочая версия», — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что арена в Рощино соответствует всем стандартам ФИФА. «Пока она вмещает, как и было заявлено по проекту, 500 зрителей, 100 из которых занимают ложу для СМИ, но уже идут проектные решения, как сделать эту арену соответствующей требованиям ФНЛ. Там могут быть поставлены заворотные мобильные трибуны, основные трибуны можно расширить до поля», — сказали в правительстве региона.

Судьба «Тосно»

Ранее сообщалось, что после завершения чемпионата мира по футболу, во время которого в Рощино будет базироваться сборная Хорватии, власти региона планировали передать базу «Тосно». Предполагалось, что там будет тренироваться молодежный состав клуба, а также базироваться основной состав команды. Также в правительстве региона рассматривался вопрос о строительстве домашнего стадиона клуба, который должен был располагаться на границе Петербурга и Ленинградской области. Стадион мог быть построен в том случае, если команда продержится два года в чемпионате России, где она дебютировала в прошлом году.