Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Мариуполь1
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
NI: РФ не нужно производство Су-57, у них есть кое-что другое
Пригожину стыдно за выступление Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
8Россия обыграла сборную Швейцарии
13:15 (мск), источник: ТАСС

«СКА-Хабаровск» постарается вернуться в РФПЛ за один сезон

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «СКА- Хабаровск», занявший последнее место в завершившимся чемпионате России, постарается вернуться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) по итогам следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор дальневосточного клуба Алексей Кандалинцев.

Источник: РИА "Новости"

«СКА-Хабаровск» начнет следующий сезон во втором по рангу дивизионе чемпионата страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Читайте также
Попечительский совет ФК «СКА-Хабаровск» доверяет главному тренеру Передне

«Конечно, мы будем стараться вернуться в РФПЛ за один сезон, — сказал Кандалинцев. — Наш попечительский совет ставит такую задачу, будем собирать команду для этого, рассчитываем вернуться. Мы посмотрели, что такое чемпионат России, что это за продукт, и нам очень хочется туда вернуться. На сегодняшний день у клуба устойчивое финансовое положение и, думаю, мы составим конкуренцию в борьбе за выход в РФПЛ».

«СКА-Хабаровск» занял 4 место в розыгрыше ФНЛ в сезоне 2016/17, в стыковых матчах за право выступить в чемпионате России хабаровская команды обыграла «Оренбург» и впервые в истории вышла в РФПЛ.

СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Карасев получит «неуд» за неназначение пенальти в дерби
Кого мы больше не увидим в чемпионате России
Бондра: Хоккей в Словакии остановился в развитии после ЧМ-2002
Спорт-Экспресс
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Никогда такого не видели. Российские танки удивили американцев Россия далеко ушла от своих конкурентов в плане разработки робототехнических комплексов.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь