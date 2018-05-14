«СКА-Хабаровск» постарается вернуться в РФПЛ за один сезон
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «СКА- Хабаровск», занявший последнее место в завершившимся чемпионате России, постарается вернуться в Российскую футбольную
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «СКА- Хабаровск», занявший последнее место в завершившимся чемпионате России, постарается вернуться в Российскую футбольную
«СКА-Хабаровск» начнет следующий сезон во втором по рангу дивизионе чемпионата страны — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
«Конечно, мы будем стараться вернуться в РФПЛ за один сезон, — сказал Кандалинцев. — Наш попечительский совет ставит такую задачу, будем собирать команду для этого, рассчитываем вернуться. Мы посмотрели, что такое чемпионат России, что это за продукт, и нам очень хочется туда вернуться. На сегодняшний день у клуба устойчивое финансовое положение и, думаю, мы составим конкуренцию в борьбе за выход в РФПЛ».
«СКА-Хабаровск» занял 4 место в розыгрыше ФНЛ в сезоне 2016/17, в стыковых матчах за право выступить в чемпионате России хабаровская команды обыграла «Оренбург» и впервые в истории вышла в РФПЛ.