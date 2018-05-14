Попечительский совет ФК «СКА-Хабаровск» доверяет главному тренеру Передне

«СКА-Хабаровск» завершил чемпионат на последнем месте и вылетел во второй по силе дивизион чемпионата России — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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Передня возглавил команду за шесть туров до окончания чемпионата. Команда под его руководством проиграла все матчи, не забив ни одного мяча.

«Когда вернемся в Хабаровск, будет собирать попечительский совет и решим вопрос по главному тренеру. Но как сказал наш самый главный попечитель, пока он доверяет Передне», — отметил Кандалинцев.

«Передню брали с прицелом на будущее. Он доигрывал чемпионат и то, что принял команду в такой ситуации — дорогого стоит. Проблески хорошей игры были видны, где-то нам очень сильно не везло в концовке чемпионата», — добавил он.