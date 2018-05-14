Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Переехавший в Крым американец не хочет возвращаться в США
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Как Стриженова, Лопез, Рианна и другие звезды отметили День матери
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Как подросток: Пугачева позирует в рваных джинсах и модных очках
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Мариуполь1
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
NI: РФ не нужно производство Су-57, у них есть кое-что другое
Пригожину стыдно за выступление Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Ольга Бузова заметно похудела
Как подросток: Пугачева позирует в рваных джинсах и модных очках
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
13:00 (мск), источник: ТАСС

Попечительский совет ФК «СКА-Хабаровск» доверяет главному тренеру Передне

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня имеет кредит доверия от попечительского совета футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор хабаровского клуба Алексей Кандалинцев.

«СКА-Хабаровск» завершил чемпионат на последнем месте и вылетел во второй по силе дивизион чемпионата России — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Читайте также
«СКА-Хабаровск» повторил худший результат в российской истории

Передня возглавил команду за шесть туров до окончания чемпионата. Команда под его руководством проиграла все матчи, не забив ни одного мяча.

«Когда вернемся в Хабаровск, будет собирать попечительский совет и решим вопрос по главному тренеру. Но как сказал наш самый главный попечитель, пока он доверяет Передне», — отметил Кандалинцев.

«Передню брали с прицелом на будущее. Он доигрывал чемпионат и то, что принял команду в такой ситуации — дорогого стоит. Проблески хорошей игры были видны, где-то нам очень сильно не везло в концовке чемпионата», — добавил он.

46-летний Передня ранее возглавлял дзержинский «Химик» (Нижегородская область), томскую «Томь», «Тамбов» и владивостокский «Луч-Энергию».

СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Карасев получит «неуд» за неназначение пенальти в дерби
Кого мы больше не увидим в чемпионате России
Бондра: Хоккей в Словакии остановился в развитии после ЧМ-2002
Новости
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь