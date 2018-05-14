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12:58 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тосно» не будет финансироваться из бюджета, будет найден спонсор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области не планируют осуществлять прямое финансирование из бюджета региона футбольного клуба «Тосно», который выиграл Кубок России по футболу в этом сезоне. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, для команды в настоящее время продолжается поиск спонсора.

«В настоящее время продолжается поиск оптимальной формы финансирования, спонсоров, партнеров клуба. Ведется плановая работа в этом направлении. Прямой поддержки клуба из бюджета Ленинградской области не будет», — сказали в правительстве региона.

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В правительстве также пока отказались прокомментировать ситуацию со сменой руководства команды. «Что касается вопросов изменений в руководстве команды, перемене юридического лица, на данный момент мы не комментируем ситуацию», — сказали в облправительстве. Ранее издание «Спорт Экспресс» со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко сообщало, что «в клубе произойдут изменения юридического характера», в частности, говорилось о «приходе в клуб естественных монополий, которые смогут поддержать команду».

Как сообщалось ранее, губернатор Ленинградской области провел встречу с руководством команды после победы в финале Кубка России над курским «Авангардом». Встреча прошла 9 мая в Волгограде и закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Ленобласти. По словам гендиректора ФК «Тосно» Вячеслава Матюшенко, глава региона пообещал погасить долги футбольного клуба и финансовую поддержку в следующем сезоне.

Клуб из Ленинградской области испытывает большие финансовые проблемы. 11 мая Российский футбольный союз отказал трем клубам, в том числе «Тосно», в выдаче лицензий на следующий сезон из-за невыполнения руководством команд обязательных критериев, в том числе финансовых. «Тосно» завершил сезоне на 15-м месте и вылетел во второй по силе дивизион чемпионата России — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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