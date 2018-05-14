ФК «Тосно» не будет финансироваться из бюджета, будет найден спонсор

«В настоящее время продолжается поиск оптимальной формы финансирования, спонсоров, партнеров клуба. Ведется плановая работа в этом направлении. Прямой поддержки клуба из бюджета Ленинградской области не будет», — сказали в правительстве региона.

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В правительстве также пока отказались прокомментировать ситуацию со сменой руководства команды. «Что касается вопросов изменений в руководстве команды, перемене юридического лица, на данный момент мы не комментируем ситуацию», — сказали в облправительстве. Ранее издание «Спорт Экспресс» со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко сообщало, что «в клубе произойдут изменения юридического характера», в частности, говорилось о «приходе в клуб естественных монополий, которые смогут поддержать команду».

Как сообщалось ранее, губернатор Ленинградской области провел встречу с руководством команды после победы в финале Кубка России над курским «Авангардом». Встреча прошла 9 мая в Волгограде и закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Ленобласти. По словам гендиректора ФК «Тосно» Вячеслава Матюшенко, глава региона пообещал погасить долги футбольного клуба и финансовую поддержку в следующем сезоне.