ТАСС рассказывает о самых популярных сувенирах чемпионата мира в Дании.
«Кубань» снимется с ФНЛ из-за долгов
Долги клуба составляют три миллиарда рублей.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Долги клуба составляют три миллиарда рублей.
«Кубань» снимется с розыгрыша ФНЛ
По данным источника, клуб должен футболистам зарплату за
«Кубань» снимется с розыгрыша ФНЛ. Долги клуба составляют около трех миллиардов рублей, — приводит «Р-Спорт» слова своего источника.
В пятницу у команды должно было состояться собрание с
В субботу «Кубань» сыграла вничью с «Томью» (3:3) в 38-м туре ФНЛ и заняла итоговое девятое место.
Если «Кубань» снимется с ФНЛ, в лиге может остаться «Ротор-Волгоград», занявший 17-е место.