Источник: «Кубань» снимется с первенства ФНЛ, долги клуба составляют около 3 млрд руб
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Краснодарская «Кубань» снимется с розыгрыша первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Краснодарская «Кубань» снимется с розыгрыша первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
«Кубань» завершила сезон-2017/18 на девятой строчке в таблице ФНЛ, набрав 49 очков. Место краснодарского клуба в следующем сезоне должен занять «Ротор-Волгоград», оказавшийся на 17-й позиции и покидающий ФНЛ.
«Кубань» снимется с розыгрыша ФНЛ. Долги клуба составляют около трех миллиардов рублей, — заявил источник.
По данным еще одного источника, близкого к клубу, задолженности перед футболистами «Кубани» по зарплате составляют от трех до пяти месяцев. В пятницу у команды должно было состояться собрание с
Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка не стал ничего комментировать, отметив, что сможет ответить на вопросы через пару недель.