Источник: «Кубань» снимется с первенства ФНЛ, долги клуба составляют около 3 млрд руб

«Кубань» завершила сезон-2017/18 на девятой строчке в таблице ФНЛ, набрав 49 очков. Место краснодарского клуба в следующем сезоне должен занять «Ротор-Волгоград», оказавшийся на 17-й позиции и покидающий ФНЛ.

По данным еще одного источника, близкого к клубу, задолженности перед футболистами «Кубани» по зарплате составляют от трех до пяти месяцев. В пятницу у команды должно было состояться собрание с вице-губернатором Краснодарского края и куратором клуба Андреем Коробкой, но чиновник не приехал.