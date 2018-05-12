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22:56 (мск), источник: ТАСС

Матч открытия стадиона ЧМ-2018 в Калининграде прошел при заполненных трибунах

КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. «Балтика» в рамках 38-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обыграла со счетом 3:1 «Тюмень» в матче открытия «Стадиона Калининград», который примет игры чемпионата мира 2018 года. Встреча собрала более 31 тыс. болельщиков, а стадион, по оценкам зрителей и региональных властей, показал себя с самой лучшей стороны, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Начало матча было назначено на 13:00 по местному времени (14:00 мск), но зрители начали собираться у стадиона задолго до этого времени. Уже на подходах к арене гостей с улыбками встречали волонтеры. «Люди начали собираться на стадионе примерно с 10 утра, возможно, раньше, все идут с хорошим настроением, и мы стараемся помогать, подсказываем, где нужный вход, куда нужно идти», — рассказала ТАСС волонтер Ольга, в числе других добровольцев встречавшая гостей у входа во внутренний периметр стадиона.

На матче было задействовано порядка 400 волонтеров и более 1 тыс. контролеров-распорядителей на внешнем и внутреннем периметрах, а также на самой арене. «Ребята молодцы, очень хорошо себя показали», — отметил заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов, добавив, что работа по приему болельщиков, по его мнению, была организована на очень приличном уровне.

Все билеты на игру были проданы уже 5 мая, часть мест была зарезервирована для организованных делегаций. К началу матча, как сообщил Рольбинов, арена была заполнена практически на 98%. «На стадионе присутствовали, если быть точным, 31 тыс. 225 человек», — рассказал он.

Новая страница российского футбола

Торжество началось под звуки попурри на тему композиций рок-групп, в частности, знаменитой британской Queen, в исполнении духового оркестра в сопровождении барабанщиков. Музыканты вышли на середину поля, поддержанные многотысячной аудиторией, аплодировавшей в такт We will rock you.

Болельщики исполнили гимн России и почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны. С открытием стадиона жителей области поздравила и. о. вице- премьера российского правительства Ольга Голодец. «Сегодня, открывая стадион в Калининграде, я надеюсь, что мы открываем новую страницу российского спорта и российского футбола. Мы это делаем для будущего, для будущего нашей страны, для наших детей, мы возродим традиции российского футбола», — сказала она, обращаясь к болельщикам.

«Смотря на заполненные трибуны, я могу с уверенностью сказать, что эта арена станет местом, где будет жить наш, российский футбол. Это станет новой точкой отсчета развития спорта в Калининградской области», — отметил в свою очередь губернатор области Антон Алиханов, которому предоставили право первого удара по мячу.

Победа «Балтики»

Игра проходила под оглушительный гул трибун, встречавших бурной реакцией каждый опасный момент. Болельщики «Балтики» развернули флаг команды над свой трибуной, боевой дух футболистов поддерживал лохматый талисман команды зубр Балт, периодически появлявшийся у кромки поля у фанатской зоны. Встреча завершилась победой «Балтики» со счетом 3:1, команда завершила сезон на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ.

«Я могу сказать, что “Тюмень” очень симпатичная команда. Мы могли как выиграть, так и проиграть, особенно во втором тайме», — подчеркнул главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко. Он отметил, что встреча была напряженной, несколько игроков получили травмы. «Это еще раз доказывает, что сегодня была битва», — сказал тренер.

Игрой и самим стадионом остались довольны и болельщики. «И игра, и сам стадион — все на отлично», — сказал ТАСС один из гостей матча Александр. «Наблюдать за матчем на стадионе и смотреть его по телевизору — это две разные вещи, на стадионе кажется, что игра проходит намного быстрее», — поддержал его другой болельщик Алексей.

После завершения матча трибуны опустели буквально за 15 минут. Менее чем через час большинство болельщиков уже покинули периметр арены, при этом скоплений людей не было.

Тест транспортной схемы

Игра стала последним тестом перед ЧМ-2018 как для стадиона, так и для схемы доставки болельщиков на арену и организации транспортной системы в дни проведения матчей чемпионата мира. Были задействованы до 80 автобусов- шаттлов, доставлявших болельщиков на стадион от Северного, Южного вокзалов города и перехватывающей парковки на въезде в Калининград. Впервые была задействована эстакада «Восточная», ставшая еще одной транспортной артерий, соединившей остров Октябрьский, где построена арена, с другими частями города.

«Понятно, что есть некоторые сложности с перекрытием [дорог], с ограничением движения, кое-где были скопления автотранспорта, но это тестовые мероприятия», — сказал Рольбинов, отметив, что по итогам теста будут сделаны все необходимые выводы, чтобы минимизировать риски во время чемпионата. «На чемпионате мира ошибок уже не допустим», — заверил он.

Замглавы областного правительства отметил, что в ходе теста была опробована схема работы такси, аккредитованных на мировое первенство, пропуска спецтранспорта, добавив, что в целом организация движения транспорта в городе во время игр мирового первенства будет примерно такой, как в эту субботу, с некоторыми изменениями, в частности, с точки зрения увеличения количества шаттлов на маршрутах.

Чемпионат мира

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). По предварительным прогнозам, в период проведения матчей в регион приедут до 130 тыс. туристов.

«Стадион Калининград» представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля — 108 метров, ширина — 65 метров, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для размещения команд, разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала.

Место под строительство было выбрано не сразу, высказывалось мнение, что территория острова Октябрьский, где построена арена, не подходит из-за возможности подтопления. Разрешение на ввод в эксплуатацию арена получила 23 марта 2018 года.

Строительство стадиона на острове даст толчок его развитию, считают в региональном правительстве. Сейчас здесь разбита дорожная сеть, пешеходные дорожки, оборудованы набережные реки Преголя. После игр чемпионата планируется строительство нового микрорайона с жилыми домами, пешеходными зонами. В мае этого года будет объявлен конкурс на разработку проекта перспективного развития острова.

Балтика 3:1
Первый тайм: 1:0
Тюмень
12.05.2018, 14:00 Зрители: 35000 основной раунд: 38-й тур Калининград
Главные тренеры
Игорь Черевченко Владимир Маминов
Голы
17′ Виталий Шахов 31
76′ Виталий Шахов 31
86′ Антон Кобялко 22
61 Александр Ставпец 51′
Составы
Евгений Помазан 32
Владислав Крючков 23
Виталий Шахов 31
Максим Тишкин 44
90+1′ Виталий Каленкович 93
71′ Алишер Джалилов 10
26′ Сенин Себаи 19
77′ Искандар Джалилов 3
82′ Руслан Магаль 28
35′ Арсений Логашов 15
87′ Антон Кобялко 22
37′ Максим Григорьев 9
Никита Тимошин 40
88′ Павел Голышев 20
Денис Шевчук 33
1 Станислав Бучнев
4 Павел Степанец
22 Максим Ненахов 25′
27 Дмитрий Гузь 90′
91 Андрей Кузнецов
8 Иван Чудин
9 Андреа Чуканов
61 Александр Ставпец
5 Артур Рябокобыленко 66′
71 Камиль Муллин
30 Никита Саламатов 88′
7 Александр II Козлов
99 Сергей Шумилин 79′
79 Артем Юсупов
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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