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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: Второй пропущенный мяч «Крыльев» напомнил мне гол Шевченко Филимонову

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мыслями о матче с «Лучом-Энергия» (0:2) в 38-м туре ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Были определённые ошибки. Начали мы не очень хорошо, пропустили быстрый гол. Второй гол тоже непонятен. Примерно так же когда-то Шевченко забивал Филимонову. Я давно таких голов не видел, поэтому сильно расстроился. Мы играли на тяжелом поле, где трудно показывать интересный футбол. Во втором тайме мы владели преимуществом, но созидать было трудно на таком поле. Ход матча определили стандарты.

Сегодня не смогли сыграть наши легионеры, была определённая усталость у других основных игроков. Порядка шести основных игроков не смогли сегодня выйти в основном составе. Но мы приехали не отбывать номер. Игра не получилась.

Мы привыкли к хорошим полям. «Луч» набирает очки дома. На первый план на таком поле выходят бойцовские качества. Не хочу валить всё на поле. Не очень хорошо завершать сезон поражением. Конечно, смазали концовку, но задачу на сезон выполнили. Психологически в голове, видимо, это сидело. Расслабились. Пусть это будет нам уроком, — цитирует Тихонова пресс-служба «Крыльев».

Луч-Энергия 2:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
12.05.2018, 14:00 Зрители: 1320 основной раунд: 38-й тур Динамо
Главные тренеры
Александр Алферов Андрей Тихонов
Голы
5′ Максим Насадюк 3
25′ Александр Носов 10
Составы
Дмитрий Абакумов 98
Максим Насадюк 3
Кирилл Марущак 18
54′ Сослан Таказов 30
Деян Болевич 90
Ишхан Гелоян 7
Сергей Пономаренко 12
62′ Александр Носов 10
Руслан Гордиенко 9
61′ Максим Машнев 19
Семен Фомин 4
87′ Андрей Мязин 87
Дмитрий Тихий 6
79′ Иван Хлебородов 95
Андрей Павленко 77
28 Артем Леонов
4 Иван Таранов
5 Али Гаджибеков
90 Тарас Бурлак
2 Евгений Башкиров
27 Данил Кленкин
64 Олег Ланин
7 Александр Соболев 82′
22 Сергей Самодин
42 Михаил Тихонов 55′
15 Георгий Зотов
10 Азер Алиев 55′
9 Алан Чочиев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
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Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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