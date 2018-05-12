Тихонов: Второй пропущенный мяч «Крыльев» напомнил мне гол Шевченко Филимонову

Источник: РИА "Новости"

«Были определённые ошибки. Начали мы не очень хорошо, пропустили быстрый гол. Второй гол тоже непонятен. Примерно так же когда-то Шевченко забивал Филимонову. Я давно таких голов не видел, поэтому сильно расстроился. Мы играли на тяжелом поле, где трудно показывать интересный футбол. Во втором тайме мы владели преимуществом, но созидать было трудно на таком поле. Ход матча определили стандарты.

Сегодня не смогли сыграть наши легионеры, была определённая усталость у других основных игроков. Порядка шести основных игроков не смогли сегодня выйти в основном составе. Но мы приехали не отбывать номер. Игра не получилась.