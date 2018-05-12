Павлов: «Ротор» остался в ФНЛ, ряд команд снимаются с чемпионата

«Не люблю говорить на такие темы, но судьи отобрали у нас примерно 5 очков, по моим подсчётам. А не хватило нам всего одного очка. Не хватило нам и одной минуты, чтобы додержаться до ничьей в Нижнем Новгороде. Мы нигде не развалились, везде сражались. Насколько знаю, мы вообще-то остались в ФНЛ, потому что некоторые команды снимаются или не заявляются.