Павлов: «Ротор» остался в ФНЛ, ряд команд снимаются с чемпионата

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Этих слов ждала вся Украина»: сети обсуждают смелость "Интера"
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Самые дорогие няни в мире: кто и как заботится о звездных детях
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже0
Нант0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен1
Метц0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль1
Дижон1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ0
Ренн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца2
Кан0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Труа0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур1
Лион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал3
Сельта0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер0
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
19:30
Депортиво2
Вильярреал4
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес3
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона0
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
19:30
Эйбар1
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис2
Севилья2
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад3
Леганес2
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта2
РБ Лейпциг6
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм3
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария1
Штутгарт4
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург2
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-041
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Вердер2
Футбол. Зарубежный
16:30
Гамбург2
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер3
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург4
Кельн1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тамбов1
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-22
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика3
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей2
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-21
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Факел2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград3
Химки1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Кубань3
Томь3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Луч-Энергия2
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Олимпиец3
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлов: «Ротор» остался в ФНЛ, ряд команд снимаются с чемпионата

Главный тренер волгоградского «Ротора» Сергей Павлов после завершения матча последнего тура первенства ФНЛ выразил уверенность, что команда останется в Первом дивизионе, несмотря на то что по спортивному принципу клуб должен вылететь в ПФЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Ротор» в последнем туре обыграл «Химки» со счётом 3:1, однако завершил сезон на 17-м месте, которое не является спасительным на бумаге.

«Не люблю говорить на такие темы, но судьи отобрали у нас примерно 5 очков, по моим подсчётам. А не хватило нам всего одного очка. Не хватило нам и одной минуты, чтобы додержаться до ничьей в Нижнем Новгороде. Мы нигде не развалились, везде сражались. Насколько знаю, мы вообще-то остались в ФНЛ, потому что некоторые команды снимаются или не заявляются.

Перед последним туром мы точно знали: если переместимся на одну ступеньку наверх, с 18-го на 17-е место, точно останемся в лиге. Ряд команд просто снимаются с чемпионата. Мы это заранее знали", — заявил Павлов на пресс-конференции после матча с «Химками».

Ротор-Волгоград 3:1
Первый тайм: 2:1
Химки
12.05.2018, 14:00 Зрители: 3000 основной раунд: 38-й тур Зенит
Главные тренеры
Сергей Павлов Юрий Красножан
Голы
28′ Максим Вотинов 45
31′ Александр Коротаев 31
79′ Сергей Кузнецов 26
14 Ислам Машуков 42′
Составы
Николай Заболотный 12
Илья Ионов 2
Игорь Климов 80
Владимир Романенко 7
Владислав Сысуев 47
Хызыр Аппаев 14
84′ Максим Вотинов 45
90′ Антон Пискунов 5
Александр Столяренко 20
90′ Мухаммад Султонов 22
Андрей Киреев 88
90′ Сергей Кузнецов 26
Евгений Чабанов 97
80′ Александр Коротаев 31
Олег Николаев 18
18 Вячеслав Исупов
3 Андрей Яковлев
6 Никита Лапин
55 Муталип Алибеков
19 Денис Талалай
25 Денис Поярков
33 Сергей Веркашанский 56′
2 Владислав Никитянов 68′
44 Максим Пичугин
8 Максим Яковлев 61′
98 Камран Алиев
23 Батрадз Кокоев 73′
66 Владимир Зубарев
14 Ислам Машуков 80′
99 Александр Радченко
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ротор-Волгоград
НовостиМатчиСоставСтатистика
Химки
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Белорусские хоккеисты вылетели из элитного дивизиона ЧМ
Уткин: Мне не нравится решение властей не пускать Зеппельта в РФ
Sky Sports: Уэйн Руни попрощался с игроками «Эвертона»
«Зенит» победил «Перуджу» и вышел в финал Лиги чемпионов
Сергей Шубенков: Футбольный чемпионат мира смотреть не буду
Макдэвид: Сборная Канады становится всё лучше по ходу чемпионата мира
Дмитрий Аленичев: И с «Тосно», и с «Анжи» будет очень тяжело
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь