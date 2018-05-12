Аленичев: И с «Тосно», и с «Анжи» будет очень тяжело, предпочтений у меня нет

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на то что сегодняшняя игра не имела никакого значения в турнирном плане, очень рад, что мы победили. В первом тайме у нас были некоторые проблемы, особенно когда соперник использовал быстрые контратаки. Знали, что у них очень скоростные футболисты на флангах, которые создают пространство, этим в первом тайме они и воспользовались.

У нас, к сожалению, не получалась в первом тайме игра в атаке, за исключением одного эпизода, когда Артур Малоян вышел и из хорошей позиции пробил выше ворот. В перерыве решили сделать перестановки: поменяли двух игроков в центральной зоне. Считаю, очень хороший, качественный футбол и вообще игру мы показали во втором тайме.

Конечно же бывают моменты, когда у команды где-то игра не идёт. Большое значение имеют стандартные положения. Сегодня Саша Ломакин вышел и забил два потрясающих гола, наверное, сказалось его индивидуальное мастерство, он выручил команду. Очень рад, что вырвали победу, тяжелейшую победу.

На мой взгляд, «Динамо» из Санкт-Петербурга — одна из самых играющих команд, всем соперникам было сложно играть против них, и мы им проиграли в первом туре, если помните. Поэтому ещё раз хочу поздравить всех болельщиков с победой, чемпионат уже сегодня завершился, если не учитывать стыковые игры. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков на стыковой матч, чтобы 17 мая манеж был заполнен до отказа!