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20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Аленичев: И с «Тосно», и с «Анжи» будет очень тяжело, предпочтений у меня нет

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Динамо СПб» (2:1) в матче 38-го тура ФНЛ. Красноярская команда сыграет в переходных матчах за право в следующем сезоне представлять РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на то что сегодняшняя игра не имела никакого значения в турнирном плане, очень рад, что мы победили. В первом тайме у нас были некоторые проблемы, особенно когда соперник использовал быстрые контратаки. Знали, что у них очень скоростные футболисты на флангах, которые создают пространство, этим в первом тайме они и воспользовались.

У нас, к сожалению, не получалась в первом тайме игра в атаке, за исключением одного эпизода, когда Артур Малоян вышел и из хорошей позиции пробил выше ворот. В перерыве решили сделать перестановки: поменяли двух игроков в центральной зоне. Считаю, очень хороший, качественный футбол и вообще игру мы показали во втором тайме.

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Конечно же бывают моменты, когда у команды где-то игра не идёт. Большое значение имеют стандартные положения. Сегодня Саша Ломакин вышел и забил два потрясающих гола, наверное, сказалось его индивидуальное мастерство, он выручил команду. Очень рад, что вырвали победу, тяжелейшую победу.

На мой взгляд, «Динамо» из Санкт-Петербурга — одна из самых играющих команд, всем соперникам было сложно играть против них, и мы им проиграли в первом туре, если помните. Поэтому ещё раз хочу поздравить всех болельщиков с победой, чемпионат уже сегодня завершился, если не учитывать стыковые игры. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков на стыковой матч, чтобы 17 мая манеж был заполнен до отказа!

Трудно ответить, с кем хочется сыграть в стыках — с «Тосно» или «Анжи». И против тех, и против других будет очень тяжело, поэтому никаких предпочтений у меня нет. Может быть, вы думаете, что в Питере будет легче играть против «Тосно», но я так не считаю. Будут тяжелейшие две игры, и я уверен, что, несмотря на результат после первого матча, всё решится 20-го числа в ответной игре, — цитирует Аленичева сайт «Енисея».

Енисей 2:1
Первый тайм: 0:1
Динамо СПб
12.05.2018, 14:00 Зрители: 2800 основной раунд: 38-й тур Манеж Футбол-Арена Енисей
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Александр Точилин
Голы
69′ Александр Ломакин 90
74′ Александр Ломакин 90
32 Артем Кулишев 11′
Составы
Михаил Филиппов 47
Александр Жиров 3
Никита Чичерин 44
Азим Фатуллаев 6
Александр Новиков 12
Максим Семакин 14
Александр Кутьин 48
60′ Сердер Сердеров 7
Владимир Камеш 8
46′ Алексей Исаев 55
Павел Рожков 27
27′ 46′ Александр Харитонов 83
Александр Ломакин 90
55′ Артур Малоян 38
Марко Обрадович 91
71 Ростислав Солдатенко
4 Олег Бабенков
15 Михаил Коваленко
57 Джамалдин Ходжаниязов
32 Артем Кулишев
94 Душан Лагатор
10 Максим Барсов
20 Игорь Юрганов 66′
5 Сандро Цвейба
7 Евгений Песегов 81′ 80′
27 Валерий Сарамутин
84 Олег Власов 80′
11 Максим Рогов
90 Иван Соловьев 70′
55 Павел Киреенко
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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