«Оренбург» второй раз в истории стал чемпионом ФНЛ, четыре команды вылетели в ПФЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Основная интрига заключительного тура первенства ФНЛ образовалась в нижней части турнирной таблицы. За сохранение места в первом дивизионе боролись сразу шесть команд: московский «Спартак-2», томская «Томь», санкт-петербургский «Зенит-2», «Ротор-Волгоград», владивостокский «Луч-Энергия» и «Тюмень».

Согласно регламенту, по итогам первенства ФНЛ из лиги вылетают пять клубов, в следующем сезоне они выступают в ПФЛ. Однако ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что ни один клуб зоны «Восток» ПФЛ не подал заявку на лицензирование ФНЛ, поэтому из первого во второй дивизион опустятся только четыре команды.

В итоге первый дивизион покидают воронежский «Факел», «Тюмень», «Луч-Энергия» и «Ротор-Волгоград». «Зенит-2», занявший 16-е место, сохранил прописку в лиге благодаря командам зоны «Восток» ПФЛ. «Томь» сыграла вничью с «Кубанью» и осталась в ФНЛ, заняв 15-е место. На 80-й минуте матча с «Сибирью» после гола Зелимхана Бакаева от вылета спасся «Спартак-2» (2:1), поднявшийся на 14-ю строчку.

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько на пресс- конференции рассказал, что выступить его подопечным более удачно помешала плохая реализация моментов. «Мы знали, что нас оставит в ФНЛ лишь победа, настраивались на нее, готовились, ребята все осознавали. Трудность ситуации длится на протяжении всей весны, но футболисты проявили лучшие качества, за что им спасибо. Не знаю, сколько было штанг и перекладин, но мяч не хотел идти в ворота, реализация нас подводит», — заявил он.

«Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ напрямую

Среди напрямую выходящих в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) команд перед заключительным туром первенства ФНЛ сохранилась своя интрига. В верхней части турнирной таблицы решался вопрос, кто же станет чемпионом лиги.

Занимавшие первое и второе места соответственно «Оренбург» и «Крылья Советов» потеряли очки в своих матчах. Оренбургская команда сыграла вничью с «Тамбовом» (1:1), а самарский клуб уступил «Луч-Энергии» (0:2). Таким образом, в первенстве ФНЛ сезона-2017/18 победу одержал «Оренбург» (84 очка), второй раз в своей истории вышедший в РФПЛ с первого места. Со второй строчки в высшую лигу поднялись самарские «Крылья Советов» (82 очка).

Перед заключительным туром первенства уже был решен вопрос, кто попадает в зону стыковых матчей: красноярский «Енисей» занял третье место в ФНЛ, а «Тамбов» — четвертое. Их соперники, которые займут 13-е и 14-е места в РФПЛ, определятся в воскресенье.

Соперником «Енисея» станет либо махачкалинский «Анжи», либо «Тосно» из Ленинградской области, занимающие на данный момент 14-е и 15-е места в РФПЛ соответственно. Кандидатов на 13-ю строчку в высшей лиге куда больше: противником «Тамбова» может стать пермский «Амкар», «Ростов», казанский «Рубин», московское «Динамо» или екатеринбургский «Урал».

Лучший чемпионат за последние 7 лет

После заключительного тура ФНЛ президент лиги Игорь Ефремов в беседе с ТАСС подвел итоги завершившего сезона. По его мнению, с каждым годом интерес к первенству ФНЛ растет. «Этот чемпионат был, наверное, самый интересный за последние семь лет. В этом сезоне тестовые матчи показали интерес людей к играм, и надеюсь, эта тенденция будет продолжаться», — отметил он.

Несмотря на окончание сезона ФНЛ, список покинувших лигу клубов еще не окончательный. Если одна из команд-победителей своей зоны ПФЛ не сможет пройти лицензирование ФНЛ, то на ее месте в первой лиге останется клуб, занявший наивысшую строчку среди выбывших. Сейчас наибольшие шансы сохранить прописку в ФНЛ имеет занявший 17-е место «Ротор-Волгоград». За ним последовательно расположились «Луч- Энергия», «Тюмень» и «Факел».

«16-е место точно не вылетает и остается в лиге. По остальным давайте дождемся лицензирования. По регламенту вылетают четыре команды из ФНЛ, но по факту мы будем ждать информацию комиссии по лицензированию и 15 мая можно будет давать какие-то комментарии», — подчеркнул Ефремов.