Лучший бомбардир ФНЛ: Грех отказываться от предложения «Локомотива»

Источник: ФК "Динамо" СПб

24-летний хавбек с 17 голами выиграл снайперскую гонку ФНЛ, а в СМИ появилась информация о том, что Кулишевым интересуется «Локомотив». Полузащитник добавил, что будет рад переходу в московский клуб.

— После завершения турнира я поблагодарил партнеров по команде, — начал Кулишев. — В первую очередь их заслуга в том, что я стал лучшим бомбардиром ФНЛ. Меня уже все поздравили — родные, близки, руководство, агенты… Телефон не то, чтобы разрывается, но все, кто хотел, поздравили.

— Вы останетесь в «Динамо»?

— Думаю, что переход состоится. Куда? Будем решать в ближайшее время вместе с агентами, руководством клуба.

— Вами интересуется «Локомотив». Если поступит предложение, перейдете туда?