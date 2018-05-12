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19:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лучший бомбардир ФНЛ: Грех отказываться от предложения «Локомотива»

Полузащитник петербургского «Динамо» Артем Кулишев в интервью «СЭ» признался, что в следующем сезоне хочет играть в премьер-лиге.

Источник: ФК "Динамо" СПб

24-летний хавбек с 17 голами выиграл снайперскую гонку ФНЛ, а в СМИ появилась информация о том, что Кулишевым интересуется «Локомотив». Полузащитник добавил, что будет рад переходу в московский клуб.

— После завершения турнира я поблагодарил партнеров по команде, — начал Кулишев. — В первую очередь их заслуга в том, что я стал лучшим бомбардиром ФНЛ. Меня уже все поздравили — родные, близки, руководство, агенты… Телефон не то, чтобы разрывается, но все, кто хотел, поздравили.

— Вы останетесь в «Динамо»?

— Думаю, что переход состоится. Куда? Будем решать в ближайшее время вместе с агентами, руководством клуба.

— Вами интересуется «Локомотив». Если поступит предложение, перейдете туда?

— Конечно! Грех отказываться от такого предложения, если оно реально. Но, может быть, еще какие-то варианты появятся. Главное — играть в премьер-лиге. Если «Локомотив» хочет меня видеть в команде, то я за.

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