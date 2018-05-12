«Оренбург» стал победителем первенства Футбольной национальной лиги

«Оренбург» набрал 84 очка, на два очка опередив самарские «Крылья Советов». В другом матче заключительного тура самарская команда на выезде уступили владивостокскому клубу «Луч-Энергия» со счетом 0:2 и в итоге финишировала на втором месте с 82 очками. Ранее «Оренбург» и «Крылья Советов» досрочно гарантировали себе первые два места в ФНЛ, которые позволяют в следующем сезоне выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).