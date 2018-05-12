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16:25 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» стал победителем первенства Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. «Оренбург» в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью с «Тамбовом» в матче заключительного (38-го) тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Благодаря этому результату «Оренбург» сохранил лидерство в турнирной таблице ФНЛ и во второй раз в истории завоевал золотые медали турнира.

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев гол забил Михаил Бирюков (23-я минута), у гостей отличился Вадим Афонин (80).

«Оренбург» набрал 84 очка, на два очка опередив самарские «Крылья Советов». В другом матче заключительного тура самарская команда на выезде уступили владивостокскому клубу «Луч-Энергия» со счетом 0:2 и в итоге финишировала на втором месте с 82 очками. Ранее «Оренбург» и «Крылья Советов» досрочно гарантировали себе первые два места в ФНЛ, которые позволяют в следующем сезоне выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Третье место в ФНЛ занял красноярский «Енисей» (81 очко), который в последнем матче победил петербургское «Динамо» со счетом 2:1, четвертым стал «Тамбов» (68 очков). «Енисей» и Тамбов получили право сыграть в стыковых играх с 14-й и 13-й командами по итогам сезона РФПЛ соответственно.

Первые переходные матчи между командами ФНЛ и РФПЛ пройдут 17 мая, ответные игры запланированы на 20 мая. Победители этих противостояний в следующем сезоне смогут выступать в высшем дивизионе чемпионата России.

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