«Спартак» сам проиграл чемпионат". Тихонов — о «Крыльях», РФПЛ и провале Аленичева
Главный тренер «Крыльев Советов» дал интервью Sport24.
Главный тренер «Крыльев Советов» дал интервью Sport24.
Андрей Тихонов в интервью Sport24 рассказал о выходе «Крыльев Советов» в
С Аленичевым есть, о чем поговорить, кроме «Енисея»
— Что для вас значит вывести «Крылья Советов» в РФПЛ?- Сейчас есть чувство ожидания
— Какой период в сезоне стал самым тяжелым?
— Конец 2017 года. Там были матчи, которые мы не могли выиграть. Было обидно, потому что теряли простые очки. Сейчас получилось так же, как в свое время в «Енисее». Мы там набирали летом только свободных агентов, а уже зимой
— Тот же Ткачук говорил, что зимой на сборах физической работы почти не было…
— Подождите, а разве нет нагрузки, когда играешь в футбол? У нас во время сборов был Кубок ФНЛ — пять матчей. Вот вам и нагрузка. Почему в Европе команды работают над физикой пару недель, а потом через игры вкатываются? На последнем сборе у нас, действительно, беговой работы практически не было. Всю ее ребята сделали дома.
— В чем, на ваш взгляд, причина весеннего провала «Енисея»? Обсуждали это с Дмитрием Аленичевым?
— Не могу сказать. Мне просто неудобно с Дмитрием на эту тему разговаривать. Нам есть, о чем пообщаться кроме этого.
Что и как получилось в «Енисее» — это не ко мне. Одно могу сказать: в Красноярске, как бы кто ни играл и ни работал, виноваты всегда тренеры.
— Вы сказали это с некоторой горечью.
— Ну, я же знаю, о чем говорю. Руководство всегда молодцы, а тренеры виноваты. Это принцип работы такой. Ну и профессия тренера такова, что всегда нужно быть готовым ко всему.
— На
— Дамоклов меч висит всегда и над всеми, особенно это касается нашей работы. В любой момент тренера могут попросить на выход. Можно ошибиться раз, два, но если ошибок станет много, тебе скажут: «Давай, до свидания».
— Назовите тройку лучших футболистов ФНЛ в сезоне.
— Я не хотел бы никого выделять. Но все они, по моему мнению, были бы из «Крыльев Советов».
— Какой матч стал для «Крыльев Советов» самым трудным?
— Наверное, домашний матч с «Енисеем». Игра получилась тяжелой, соперник выглядел неплохо и создавал моменты. Победи они, наше отставание увеличилось бы до семи очков. Но в итоге мы победили, сократили отставание, а потом и обогнали красноярцев. Важный и сложный матч с турнирной и психологической точки зрения.
— Концовку борьбы за выход в
— Ну, у нас был только один спорный пенальти в игре с «Факелом». Там эпизод был на скорости, на повторе видно, что не было нарушения. Но это один момент. Что его обсуждать, когда в матчах других команд таких эпизодов много.
Есть же разница, когда ошибаются
— На ваш взгляд, видеоповторы спасут футбол?
— Слишком много сил, средств, людей затрачивается в современном футболе, чтобы все это могло рухнуть
«Спартак» провалился, когда все было в его руках
— Впереди чемпонат мира, который примет, в том числе, и Самара. На матчи пойдете?
— Не знаю. Повторюсь, у нас 12-го мая игра, а потом неизвестно, где мы будем. Если бы у меня была
— Чувствую тревогу в ваших словах.
— Она есть всегда. Не тревожит, но дает о себе знать. Хорошо футболистам: подписал контракт на три года, играешь себе, ни о чем не думаешь. А тренерская работа такая, что, даже подписав контракт, никогда не знаешь, что будет дальше.
— Уже общались с руководством клуба на тему летнего усиления?
— Общались со спортивным директором. Я обозначил позиции, требующие усиления. Мы прекрасно понимаем, что разница между ФНЛ и РФПЛ большая. С руководством разговора еще не было. 12 мая у нас матч во Владивостоке. Видимо, после него и будем общаться.
— «Крылья Советов» получили возможность сыграть в
— Я про это и говорю. Соответствовать нужно не только стадионом, но и командой, и игрой. У нас отличная команда. Многие ребята играли в РФПЛ, знают, что это такое. У нас кубковая сетка сложилась так, что мы сыграли и с «Локомотивом», и с «Рубином», и со «Спартаком». Уровень игры против таких соперников нам понятен. И в очных матчах наш уровень им соответствовал. «Локомотив» и «Рубин» мы обыграли. Со «Спартаком» сказалось индивидуальное мастерство футболистов
— Последовавшему вылету «Спартака» в матче с «Тосно» удивились?
— Не удивился. Вы понимаете, это Кубок. Думаю, многие удивились, и когда мы «Локомотив» выбили. Посмотрите, кто попал в финал, и все поймете. «Авангард» идет в середине таблицы ФНЛ…
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— На ваш взгляд, «Локомотив» заслуженно стал чемпионом России?
— Уровень «Локомотива», «Зенита», «Спартака», ЦСКА — наших
Рассуждать тут, заслуженно или нет команда стала чемпионом, нет смысла. Если она победила, значит, грамотнее других прошла свой турнирный путь, а значит, и заслужила победу.
— Болельщики «Спартака» расстроены даже виртуальным вторым местом. Согласны с ними?
— Конечно, расстроишься, когда уже почувствовал золото. Команда провалилась именно в тот момент, когда все было в их руках.
И игры, которые «Спартак» проиграл, не считались суперсложными — не было матчей с прямыми конкурентами. И вот тут «Спартак» провалился. Разумеется, болельщики расстроены. Игра, которую команда показывала за несколько матчей до спада, вдохновляла. График был благоприятным. Болельщики рассчитывали на большее. Но вот эти