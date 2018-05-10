«Спартак» сам проиграл чемпионат". Тихонов — о «Крыльях», РФПЛ и провале Аленичева

Источник: Sport24

С Аленичевым есть, о чем поговорить, кроме «Енисея»

— Что для вас значит вывести «Крылья Советов» в РФПЛ?- Сейчас есть чувство ожидания чего-то нового, чего-то сильного и в два раза большей ответственности. Первые эмоции схлынули, и теперь вот так. Мы очень долго к этому шли — целый год тяжелых игр, удач и неудач. Теперь ожидание чего-то грандиозного. Но сезон у нас еще не закончен — впереди игра во Владивостоке.

— Какой период в сезоне стал самым тяжелым?

— Конец 2017 года. Там были матчи, которые мы не могли выиграть. Было обидно, потому что теряли простые очки. Сейчас получилось так же, как в свое время в «Енисее». Мы там набирали летом только свободных агентов, а уже зимой чуть-чуть усилили состав, поработали на сборах и финишировали в тройке. Когда мы пришли в «Крылья», на контрактах тут было 11 человек. Стали собирать состав — некоторые приезжали в команду за три-четыре дня до конца летних сборов, как, например, Денис Ткачук. Или Сергей Корниленко, который получил травму в начале сборов и пропустил их большую часть. Может быть, поэтому начали мы не особенно хорошо. Но зимой поработали и, посмотрите, как провели вторую часть сезона: у нас лишь одно поражение обидное в Калининграде и одна ничья. Все остальные матчи мы выиграли. От подготовки зависит очень многое.

— Тот же Ткачук говорил, что зимой на сборах физической работы почти не было…

— Подождите, а разве нет нагрузки, когда играешь в футбол? У нас во время сборов был Кубок ФНЛ — пять матчей. Вот вам и нагрузка. Почему в Европе команды работают над физикой пару недель, а потом через игры вкатываются? На последнем сборе у нас, действительно, беговой работы практически не было. Всю ее ребята сделали дома.

— В чем, на ваш взгляд, причина весеннего провала «Енисея»? Обсуждали это с Дмитрием Аленичевым?

— Не могу сказать. Мне просто неудобно с Дмитрием на эту тему разговаривать. Нам есть, о чем пообщаться кроме этого.

Что и как получилось в «Енисее» — это не ко мне. Одно могу сказать: в Красноярске, как бы кто ни играл и ни работал, виноваты всегда тренеры.

— Вы сказали это с некоторой горечью.

— Ну, я же знаю, о чем говорю. Руководство всегда молодцы, а тренеры виноваты. Это принцип работы такой. Ну и профессия тренера такова, что всегда нужно быть готовым ко всему.

— На пресс-конференции после матча, принесшего «Крыльям» путевку в РФПЛ, вы сказали о висевшем над вами в последнее время дамокловом мече.

— Дамоклов меч висит всегда и над всеми, особенно это касается нашей работы. В любой момент тренера могут попросить на выход. Можно ошибиться раз, два, но если ошибок станет много, тебе скажут: «Давай, до свидания».

— Назовите тройку лучших футболистов ФНЛ в сезоне.

— Я не хотел бы никого выделять. Но все они, по моему мнению, были бы из «Крыльев Советов».

— Какой матч стал для «Крыльев Советов» самым трудным?

— Наверное, домашний матч с «Енисеем». Игра получилась тяжелой, соперник выглядел неплохо и создавал моменты. Победи они, наше отставание увеличилось бы до семи очков. Но в итоге мы победили, сократили отставание, а потом и обогнали красноярцев. Важный и сложный матч с турнирной и психологической точки зрения.

— Концовку борьбы за выход в премьер-лигу омрачили постоянные разговоры о придуманных судьями пенальти. Много пенальти было в пользу «Енисея», ваша команда побеждала, забив с 11-метрового.

— Ну, у нас был только один спорный пенальти в игре с «Факелом». Там эпизод был на скорости, на повторе видно, что не было нарушения. Но это один момент. Что его обсуждать, когда в матчах других команд таких эпизодов много.

Есть же разница, когда ошибаются четыре-пять раз в одну сторону, а потом один — в другую? Обсуждать это — не мое дело. Это вы, журналисты, можете писать, разбирать. Вот, например, Сергей Карасев ошибся в матче Лиги Европы, назначив угловой, которого не было. В итоге команда, проделавшая большую работу, дошедшая до полуфинала, проиграла. Но это не говорит о том, что судья преднамеренно что-то сделал — просто не увидел, в кого мяч попал. Разовые ошибки были, есть и будут. Но когда такие ошибки в пользу какой-то команды становятся тенденцией, тут уже другая история.

— На ваш взгляд, видеоповторы спасут футбол?

— Слишком много сил, средств, людей затрачивается в современном футболе, чтобы все это могло рухнуть из-за одной ошибки. Думаю, если быстро посмотреть повтор пенальти, удаления или симуляции, ничего страшного не случится. Зато не пострадают ни команды, ни болельщики. Секунд 30 на это потратить нужно, но это спасет усилия многих людей. Я за видеоповторы.

«Спартак» провалился, когда все было в его руках

— Впереди чемпонат мира, который примет, в том числе, и Самара. На матчи пойдете?

— Не знаю. Повторюсь, у нас 12-го мая игра, а потом неизвестно, где мы будем. Если бы у меня была какая-то определенность, и появилась возможность сходить на матчи чемпионата мира, то почему нет.

— Чувствую тревогу в ваших словах.

— Она есть всегда. Не тревожит, но дает о себе знать. Хорошо футболистам: подписал контракт на три года, играешь себе, ни о чем не думаешь. А тренерская работа такая, что, даже подписав контракт, никогда не знаешь, что будет дальше.

— Уже общались с руководством клуба на тему летнего усиления?

— Общались со спортивным директором. Я обозначил позиции, требующие усиления. Мы прекрасно понимаем, что разница между ФНЛ и РФПЛ большая. С руководством разговора еще не было. 12 мая у нас матч во Владивостоке. Видимо, после него и будем общаться.

— «Крылья Советов» получили возможность сыграть в премьер-лиге, получили новый современный стадион. Но будет ли клуб и команда соответствовать уровню лиги и своей арене?

— Я про это и говорю. Соответствовать нужно не только стадионом, но и командой, и игрой. У нас отличная команда. Многие ребята играли в РФПЛ, знают, что это такое. У нас кубковая сетка сложилась так, что мы сыграли и с «Локомотивом», и с «Рубином», и со «Спартаком». Уровень игры против таких соперников нам понятен. И в очных матчах наш уровень им соответствовал. «Локомотив» и «Рубин» мы обыграли. Со «Спартаком» сказалось индивидуальное мастерство футболистов красно-белых. Плюс, тогда «Спартак» был на подъеме. Не скажу, что мы сыграли плохо, просто соперник был сильнее.

— Не удивился. Вы понимаете, это Кубок. Думаю, многие удивились, и когда мы «Локомотив» выбили. Посмотрите, кто попал в финал, и все поймете. «Авангард» идет в середине таблицы ФНЛ…

У кого-то было легче, чем у нам. Не умаляя достоинств других команд, просто говорю, что у нас сетка была самой тяжелой. Плюс, кто-то выставлял в кубковых матчах вторые составы: приехали, проиграли, поехали домой. Мы же, к примеру, после 120 минут в матче с «Локомотивом» уже через пару дней должны были играть в Красноярске матч с прямым конкурентом. Там проиграли — и силенок не хватило, и перелет повлиял. В Кубке отдали много сил, из-за чего теряли очки в первенстве там, где терять были не должны.

— На ваш взгляд, «Локомотив» заслуженно стал чемпионом России?

— Уровень «Локомотива», «Зенита», «Спартака», ЦСКА — наших топ-клубов — примерно равный. Все зависит от того, кто лучше пройдет дистанцию. «Локомотив» вылетел из Кубка и сосредоточился на чемпионате. Кто знает, дойди они до финала, сколько очков растеряли бы. Добавьте им матчи с «Рубином», «Спартаком», «Тосно» в Кубке — что получилось бы?

Рассуждать тут, заслуженно или нет команда стала чемпионом, нет смысла. Если она победила, значит, грамотнее других прошла свой турнирный путь, а значит, и заслужила победу.

— Болельщики «Спартака» расстроены даже виртуальным вторым местом. Согласны с ними?

— Конечно, расстроишься, когда уже почувствовал золото. Команда провалилась именно в тот момент, когда все было в их руках.