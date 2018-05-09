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19:55 (мск), источник: ТАСС

Губернатор: Заполняемость стадиона в Волгограде после ЧМ-2018 не станет проблемой

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Заполняемость «Волгоград-Арены» после чемпионата мира по футболу 2018 года не станет проблемой. Об этом журналистам заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Вмещающая 45 тысяч зрителей «Волгоград-Арена» станет домашней для местного «Ротора».

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Команда выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Волгоград — это исторически футбольный город. В мае 1943 года, когда здесь были самые настоящие руины, состоялся матч, в котором играли “Динамо” (Сталинград) и “Спартак” (Москва). Несмотря на то, в какой лиге будет играть “Ротор”, проблем с заполняемостью стадиона не будет. У команды очень серьезная поддержка на территории области и за ее пределами», — отметил губернатор.

«У меня нет сомнений в том, что стадион будет заполнен максимально эффективно. Люди ходят за футболом, за общением, ходят с семьями, с детьми. Для нас очень важно создать эту атмосферу здесь», — добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На «Волгоград-Арене» пройдут четыре матча турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).

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