«Крылья Советов»: Тихонов и «Самара Арена» в премьер-лиге!

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР

Андрей Тихонов год назад в третий раз оказался в Самаре — в начале и середине нулевых он больше сотни матчей отыграл в футболке «Крыльев», во второй заход даже совмещая должности и выступая в качестве играющего тренера, а в июне 2017-го вернулся на Волгу уже в качестве тренера главного. За спиной у Тихонова к тому моменту был опыт работы в тренерских штабах «Спартака» и «Краснодара» и невероятный самостоятельный сезон-2016/17 в «Енисее», лучший в истории сибирского клуба. Красноярцы едва не оказались в премьер-лиге, но в стыковых матчах не справились с тульским «Арсеналом».

Первый же сезон в «Крыльях», только что вылетевших из элитного дивизиона, подтвердил уровень Тихонова-тренера: самарцы под его руководством с первых туров утвердились в лидерах, добрались до четвертьфинала Кубка России, уступив «Спартаку» (1:3). А на финише турнира совершили мощный рывок, одержав в 10 встречах восемь побед — в том числе, над его бывшей командой и прямым конкурентом за место в премьер-лиге, «Енисеем». И за тур до конца гарантировали себе возвращение в высший свет российского футбола.

ЗВЕЗДА

Габаритному форварду (рост 186 сантиметров, вес 90 килограммов) Сергею Корниленко в июне исполнится 35, но под руководством Тихонова он проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Главный бомбардир самарцев в этом первенстве настрелял уже 15 голов — это четверть забитых командой мячей в турнире и на один больше, чем за два его предыдущих года вместе взятых. В «Крыльях» он уже седьмой год, до этого играл в Белоруссии, на Украине и даже в Англии, отметившись несколькими матчами за «Блэкпул». На его счету победный мяч в ворота «Кубани», вернувший Самару в премьер-лигу.

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