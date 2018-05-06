«Крылья Советов»: Тихонов и «Самара Арена» в премьер-лиге!
Волжане во главе с легендой «Спартака» возвращаются в РФПЛ после года отсутствия.
Волжане во главе с легендой «Спартака» возвращаются в РФПЛ после года отсутствия.
ТРЕНЕР
Андрей Тихонов год назад в третий раз оказался в Самаре — в начале и середине нулевых он больше сотни матчей отыграл в футболке «Крыльев», во второй заход даже совмещая должности и выступая в качестве играющего тренера, а в июне 2017-го вернулся на Волгу уже в качестве тренера главного. За спиной у Тихонова к тому моменту был опыт работы в тренерских штабах «Спартака» и «Краснодара» и невероятный самостоятельный сезон-2016/17 в «Енисее», лучший в истории сибирского клуба. Красноярцы едва не оказались в
Первый же сезон в «Крыльях», только что вылетевших из элитного дивизиона, подтвердил уровень Тихонова-тренера: самарцы под его руководством с первых туров утвердились в лидерах, добрались до четвертьфинала Кубка России, уступив «Спартаку» (1:3). А на финише турнира совершили мощный рывок, одержав в 10 встречах восемь побед — в том числе, над его бывшей командой и прямым конкурентом за место в
ЗВЕЗДА
Габаритному форварду (рост 186 сантиметров, вес 90 килограммов) Сергею Корниленко в июне исполнится 35, но под руководством Тихонова он проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Главный бомбардир самарцев в этом первенстве настрелял уже 15 голов — это четверть забитых командой мячей в турнире и на один больше, чем за два его предыдущих года вместе взятых. В «Крыльях» он уже седьмой год, до этого играл в Белоруссии, на Украине и даже в Англии, отметившись несколькими матчами за «Блэкпул». На его счету победный мяч в ворота «Кубани», вернувший Самару в
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Вместе с «Крыльями» в следующем году в чемпионате России появится и один из стадионов, специально построенных к ЧМ-2018 и последним из них получивший разрешение на ввод в эксплуатацию — «Самара Арена». Команда Тихонова провела на ней уже два матча, оба оказались победными: встреча против «Факела» (2:1) собрала 15 тысяч зрителей (больше нельзя было по регламенту), зато решающая игра с «Кубанью» (1:0) установила рекорд посещаемости в истории волжского города — свыше 40 тысяч человек.