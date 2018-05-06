«Оренбург»: в ФНЛ и обратно
Рассказываем о новичке
Рассказываем о новичке
ТРЕНЕР
Владимир Федотов несколько лет был помощником Роберта Евдокимова, который в сезоне-2015/16 впервые вывел «Оренбург» в
Но уже в августе Федотов вернулся и принял «Оренбург» в качестве главного тренера. Дела у команды в этот момент шли не лучшим образом — лишь три победы в восьми стартовых турах. Приход старого нового специалиста встряхнул футболистов — «Оренбург» выдал серию из трех побед подряд, к
ЗВЕЗДЫ
Словенский полузащитник Денис Попович пришел в «Оренбург» из польской «Вислы» прошлой зимой, отметился сумасшедшим голом в «девятку» ворот «Спартака», остался с командой в ФНЛ, где в этом сезоне забил уже 10 мячей, из них семь — победные.
Нападающий Артем Делькин выходил с «Оренбургом» в
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«Газовик», домашний стадион «Оренбурга», в новом сезоне с большой долей вероятности будет самой маловместительной ареной в чемпионате России — 6,5 тысячи зрителей (если в