«Оренбург»: в ФНЛ и обратно

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР

Владимир Федотов несколько лет был помощником Роберта Евдокимова, который в сезоне-2015/16 впервые вывел «Оренбург» в премьер-лигу (на момент выхода команда называлась «Газовик»). Когда оренбуржцы через год уступили в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» (0:0, 0:0, пенальти — 3:5) и вылетели обратно в первый дивизион, тренерский штаб ушел в отставку.

Но уже в августе Федотов вернулся и принял «Оренбург» в качестве главного тренера. Дела у команды в этот момент шли не лучшим образом — лишь три победы в восьми стартовых турах. Приход старого нового специалиста встряхнул футболистов — «Оренбург» выдал серию из трех побед подряд, к зиме-весне вернулся в лидирующую группу, а затем, набрав в 10 последних играх 26 очков из 30 возможных, оформил второй в клубной истории выход в премьер-лигу.

ЗВЕЗДЫ

Словенский полузащитник Денис Попович пришел в «Оренбург» из польской «Вислы» прошлой зимой, отметился сумасшедшим голом в «девятку» ворот «Спартака», остался с командой в ФНЛ, где в этом сезоне забил уже 10 мячей, из них семь — победные.

Нападающий Артем Делькин выходил с «Оренбургом» в премьер-лигу два года назад, вторую половину прошлого чемпионата провел в аренде в «Тамбове», а затем вернулся в команду Федотова, чтобы забить ряд важных мячей, в том числе победный на 89-й минуте в сумасшедшем матче против «Динамо» СПб (4:3).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ