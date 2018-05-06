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21:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Тихонов: Качать тренера? Это прошлый век

Сразу после матча, который напрямую вывел «Крылья» в премьер-лигу, интервью «СЭ» дал главный тренер самарского клуба Андрей Тихонов.

Источник: Спорт-Экспресс

Александр КРУЖКОВ
из Самары

Сначала под трибунами «Самары Арены» Тихонов пообщался с группой журналистов, среди которых был и спецкор «СЭ».

— Какие ощущения, Андрей Валерьевич?

— Мы сделали то, что и должны были сделать. Для этого, собственно, нас и звали в Самару. Вдвойне рад, что задачу решили на своем стадионе, при огромной поддержке болельщиков. Мы-то привыкли, что на наши матчи собираются четыре-пять тысяч зрителей. Максимум — семь. А тут более сорока тысяч пришло! Это заставляет включать дополнительные ресурсы.

— Какие же?

— Физические, психологические. Потому что очень тяжело при такой аудитории показывать невнятный футбол. В итоге у некоторых игроков к концу матча стало сводить ноги. Но ребята сохраняли полную концентрацию и во втором тайме не позволили создать «Кубани» ни одного голевого момента. Да, сыграли мы, может, не очень красиво с точки зрения футбольной эстетики. Но сегодня самое главное — результат.

— Почему футболисты не качали вас после финального свистка?

— Это и не нужно! Прошлый век!

— А что нужно в ХХI веке? Селфи?

— Да просто радоваться. Желательно вместе с болельщиками. Им эта победа нужна даже больше, чем нам. Мы-то просто выполнили свою работу. А селфи, кстати, из раздевалки тоже не делали. В отличие от многих команд, которые практикуют это после победных матчей.

— Для премьер-лиги «Крыльям» требуется усиление?

— Разумеется. Были команды, которые пытались играть там тем же составом, что и в ФНЛ. Мы видели, к чему это приводило… А вообще усиление необходимо не только «Крыльям», но и «Спартаку»! И «Зениту»! О чем говорить, если Манчини твердит, что команда недоукомплектована, хотя зарплаты там — как весь бюджет Самары.

— Усиление будет точечным?

— Вопрос не ко мне. У меня ведь на следующий сезон пока нет контракта. У многих футболистов контракты тоже заканчиваются в мае.

После этих слов Тихонов быстро двинулся к клубному автобусу, на ходу отвечая на мои вопросы.

— Вы сказали, что контракт с «Крыльями» заканчивается. Есть уверенность, что останетесь в Самаре?

— Пока ничего не могу сказать. У нас остался один еще матч. Наверное, после него и состоится разговор с руководителями клуба.

— Пока с начальством будущее не обсуждали?

— Понимаете, у нас стояла конкретная задача, которую надо было выполнить. Что мы и сделали. Но это не означает, что многие останутся здесь работать.

— Три фактора, которые позволили «Крыльям» всего за год вернуться в премьер-лигу?

— Первое — уровень игроков. Второе — их работа на тренировках, самоотдача. Третье — поддержка болельщиков.

— Как оцениваете шансы в стыковых матчах «Енисея» и «Тамбова»?

— Так скажу — я буду всей душой болеть за «Енисей», потому что там работают мои друзья — Дима Аленичев и Егор Титов. Плюс остались футболисты, которых я тренировал. Надеюсь, все у них получится.

— Как вам самарский стадион по сравнению с новыми аренами в Калининграде и Волгограде?

— Честно, наш лучше. Да и вмещает больше. Он вообще другой с точки зрения архитектуры. В тех городах арены хорошие, но обычные, похожи на многие европейские. А наш — уникальный. Потому и воспринимается иначе.

— Хоть что-то резануло глаз?

— Разве что прилегающая территория. Все, что вокруг стадиона, еще недоделано. И в Самаре, и в Калининграде, и в Волгограде. А хочется видеть такую картинку, как в Краснодаре, например. Впрочем, до чемпионата мира время еще есть. Уверен, через месяц все будет в порядке.

— Где поле лучше?

— В Самаре, конечно! Газон просто изумительный!

— Шампанское-то себе вечером позволите?

— Обязательно!

— А игрокам разрешите?

— Конечно! Заслужили!

Крылья Советов 1:0
Первый тайм: 1:0
Кубань
6.05.2018, 16:00 Зрители: 40619 основной раунд: 37-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Евгений Калешин
Голы
41′ Сергей Корниленко 8
Составы
Евгений Конюхов 14
90+1′ Жозе Феррейра Надсон 6
Георгий Зотов 15
Тарас Бурлак 90
Евгений Башкиров 2
Азер Алиев 10
90+1′ Срджан Мияйлович 20
58′ Али Гаджибеков 5
Олег Ланин 64
79′ Алан Чочиев 9
Иван Таранов 4
89′ Александр Соболев 7
Сергей Самодин 22
90′ Сергей Корниленко 8
Владислав Кулик 25
22 Юрий Дюпин
14 Александр Клещенко
23 Николай Марков 68′
28 Азат Байрыев
8 Олег Алейник
10 Никита Маляров
19 Алексей Гай
20 Владимир Обухов
43 Роман Бугаев 68′
3 Евгений Гапон
77 Владимир Лобкарев 62′
90 Ильмир Нурисов
99 Спартак Гогниев 75′
31 Юрий Завезен
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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